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"Merkel'in Gümrük Birliği açıklamasını talihsiz buluyoruz"

- İKV Başkanı Zeytinoğlu: - "Merkel'in bugün Gümrük Birliği'nin güncellenmesine ilişkin açıklamasını son derece talihsiz bulduğumuzu belirtmek isteriz" - "Bu karar tek başına Almanya'nın vereceği bir karar değildir. Konseyin ortak tutumuna bağlıdır.

İSTANBUL (AA) - İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Gümrük Birliği ile ilgili açıklamasını "talihsiz" bulduklarını belirterek, "Bu karar tek başına Almanya'nın vereceği bir karar değildir. Konseyin ortak tutumuna bağlıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Zeytinoğlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Merkel’in, bugün Gümrük Birliğinin güncellenmesi konusunda açıklamasını son derece talihsiz bulduklarını kaydetti.

Aralık 2016'da Avrupa Komisyonu'nun güncellemeye yönelik müzakereleri başlatmak için Avrupa Konseyi'nden yetki talebinde bulunduğunu hatırlatan Zeytinoğlu, "Müzakereleri başlatmak için konseyin bu yöndeki kararı ve komisyonu AB adına müzakereleri yürütmek için yetkilendirilmesi gerekmektedir. Bu karar tek başına Almanya'nın vereceği bir karar değildir. Konseyin ortak tutumuna bağlıdır." ifadelerini kullandı.

Zeytinoğlu, Almanya'nın Türkiye ile ilişkilerde olumsuz bir tutum sergilemesinin ve AB ile ilişkilerde ilerleme potansiyeli olan önemli alanlardan biri olan Gümrük Birliğini koz olarak kullanmasının iki ülke arasındaki tarihi ve kültürel ilişkilerle uyumlu olmayan bir tutum olduğunu belirtti.

Gümrük Birliğinin güncellenmesinin sadece Türkiye açısından değil, AB açısından da faydalı olacağını kaydeden Zeytinoğlu, "Bu açıdan bakıldığında, gümrük birliğinin güncellenmesi yönündeki müzakerelerin başlatılması kararının bir şantaj aracı olarak kullanılması ilişkilerin geleceği açısından son derece yanlış bir politika tercihidir." değerlendirmesinde bulundu.


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