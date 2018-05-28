“Merkez Bankamızı bütün gücümüzle destekliyoruz“ - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci: - (Merkez Bankasının faizde sadeleşme adımı) Bunların hepsi olumlu adımlar, sonuçlarını da göreceğiz. Merkez Bankamızı bütün gücümüzle destekliyoruz" - "Asıl hassasiyetimiz ve köklü mücadelemiz, Cumhurbaşkanımızın hassasiyetle ve sürekli üzerinde durduğu yüksek faiz ve enflasyon ile mücadeleye yönelik olmaya devam edecektir"

AYDIN (AA) - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faizde sadeleşme adımına ilişkin, "Bunların hepsi olumlu adımlar, sonuçlarını da göreceğiz. Merkez Bankamızı bütün gücümüzle destekliyoruz." dedi.

Zeybekci, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde (ADÜ) düzenlenen Uluslararası Darbe Sempozyumu sonrası gazetecilere, TCMB'nin faizde sadeleşme adımına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Merkez Bankasının, faiz artırımı ve ihracatçılar için reeskont kredilerinde kuru sabitlemesinin ardından, bugün de faizde sadeleştirmeye gittiğini hatırlanan Zeybekci, "Bunların hepsi önemli, olumlu adımlar, sonuçlarını da göreceğiz. Diğer taraftan spekülatif amaçlı yani manipüle edilerek spekülatörlere imkan hazırlayan bu ortamın, 24 Haziran seçimlerinin netleşmeye, ışığının görünmeye başlamasıyla ortadan kalkacağını hep beraber göreceğiz. Olumlu adımlar. Merkez Bankamızı bütün gücümüzle destekliyoruz." diye konuştu.



- "Bu adımlarımız devam edecek"



Türkiye'nin makro ekonomik göstergelerinin, şu an ülkeye karşı oynanan kur oyununu desteklemediğinin altını çizen Zeybekci, Türk lirasının olması gereken değerinin bu olmadığını söyledi. Zeybekci, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz hafta 4,90'lara kadar çıkan dolar, bu günlerde de bu sebeplerden dolayı da aşağı yönlü hareket ediyor. Bu hareketin devam edeceği ümidindeyiz. Merkez Bankamızın attığı adımlar da burada söz konusu. Hükümetimizin de alacağı diğer tedbirler sadece para politikalarıyla değil, diğer yapısal tedbirlerle, mali disiplinle kombine ederek çok güçlü bir süreci başlattık. Bu süreç 24 Haziran'a kadar devam ediyor. Ondan sonra çok daha farklı, çok daha önemli yapısal reformlarla enflasyonla köklü mücadele... Asıl hassasiyetimiz ve köklü mücadelemiz, Cumhurbaşkanımızın hassasiyetle ve sürekli üzerinde durduğu yüksek faiz ve enflasyon ile mücadeleye yönelik olmaya devam edecektir."