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Merkez Bankası 2019 Bahar Dönemi Yatırım Anketi

- Bu yıl bahar döneminde, 2018'de yapılan brüt yatırım harcamalarının bir önceki yıla göre cari artış oranı, 2018 güz döneminde öngörülenden daha yüksek gerçekleşerek yüzde 42,6 olarak kayıtlara geçti

Merkez Bankası 2019 Bahar Dönemi Yatırım Anketi
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İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan 2019 Bahar Dönemi Yatırım Anketi'ne göre, bu yıl bahar döneminde, 2018'de yapılan brüt yatırım harcamalarının bir önceki yıla göre cari artış oranı, 2018 güz döneminde öngörülenden daha yüksek gerçekleşerek yüzde 42,6 oldu.

TCMB'nin imalat sanayisinde faaliyet gösteren bin 753 iş yerinin katılımıyla gerçekleştirdiği 2019 Bahar Dönemi Yatırım Anketi yayımlandı.

Buna göre, bu yıl bahar döneminde, 2018'de yapılan brüt yatırım harcamalarının bir önceki yıla göre cari artış oranı, 2018 yılı güz döneminde öngörülenden daha yüksek gerçekleşerek yüzde 42,6 olarak kayıtlara geçti.

2018'de yapılan yatırım harcamalarının bir önceki yıla göre artış oranı, çalışan sayısı 50 ila 249 ve 250 ila 499 arasında bulunan iş yerlerinde sırasıyla yüzde 46,8 ve yüzde 66,4 düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu oran, çalışan sayısı 500'ün üzerinde olan iş yerlerinde ise yüzde 33,6 oldu.

- Mal gruplarına göre yatırım harcamaları

Bu yıl bahar döneminde, brüt yatırım harcamalarındaki gelişmeler mal grupları bazında değerlendirildiğinde, 2018'de yüzde 62 ile en yüksek yatırım harcaması artışı yatırım malları üreten iş yerlerinde oldu.

Ankete göre, bu yıl için ise en yüksek yatırım harcaması artışının yüzde 39,5 ile ara mallar üreten iş yerlerinde öngörüldüğü gözlendi.

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PiyasalarTCMBTCMB Yatırım Anketi
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