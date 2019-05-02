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Merkez Bankası altın swap işlemlerine başlayacak

- Türk lirası karşılığı swap piyasasında işlemler 6 Mayıs'ta başlayacak

Merkez Bankası altın swap işlemlerine başlayacak
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İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bünyesinde TL karşılığı altın swap piyasası açılacak.

Bankacılık kaynaklarından edinilen bilgiye göre Merkez Bankası bünyesinde TL karşılığı altın swap piyasası açılacak. Piyasada işlemler 6 Mayıs'ta başlayacak.

Merkez Bankası swap işleminde bankalardan altın alıp yerine TL sağlayacak. İşlemler 1 hafta vade il gerçekleştirilecek. Vadenin resmi tatile gelmesi durumunda 2 hafta vadeli işlem yapılacak.

TL karşılığı altın swap piyasası işlemleri, diğer döviz ve efektif piyasası işlemlerinden bağımsız olarak kendi içinde netleştirilecek. Altın swap piyasasından vadesi gelmemiş toplam altın swap alımı miktarı 100 ton (yaklaşık 4,1 milyar dolar dolar karşılığı) olarak belirlendi.


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Anahtar Kelimeler:
Altın Swap PiyasasıTCMB
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