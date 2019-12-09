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Merkez Bankası aralık ayı beklenti anketi

- Cari yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 11,62'ye geriledi - Yıl sonu cari işlemler dengesi beklentisi 1 milyar 206,1 milyon dolar fazla olarak kayıtlara geçti - 2019 sonu dolar/TL beklentisi 5,9055'ten 5,8166'ya düştü

Merkez Bankası aralık ayı beklenti anketi
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İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Beklenti Anketi'ne göre, yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 11,62'ye geriledi.

TCMB, reel sektör, finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 67 katılımcıyla gerçekleştirdiği "2019 yılı Aralık ayı Beklenti Anketi"ni yayımladı.

Bir önceki anket döneminde yüzde 0,72 olan aralık ayı TÜFE beklentisi, bu anket döneminde yüzde 0,59'a geriledi. 2020 Ocak ayı TÜFE beklentisi aynı anket döneminde yüzde 1,26'dan yüzde 1,16'ya düştü.

Cari yıl sonu TÜFE beklentisi önceki anket döneminde yüzde 12,18 iken, aralıkta yüzde 11,62'ye geriledi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 10,46'dan yüzde 10,07'ye, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise yüzde 9,16'dan yüzde 8,94'e indi.

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 5,9055'ten 5,8166'ya düştü. 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise önceki döneme göre artarak 6,3239'dan 6,3527'ye yükseldi.

Bir önceki anket döneminde 585,8 milyon dolar olan yıl sonu cari işlemler fazlası beklentisi, bu dönemde 1 milyar 206,1 milyon dolara çıktı. Bir önceki anket döneminde 13,3 milyar dolar olan 2020 yılı cari işlemler açığı beklentisi de bu anket döneminde 13,9 milyar dolara çıktı.


- Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay beklentisi yüzde 12,52 oldu

GSYH 2019 yılı büyüme beklentisi, yüzde 0,3'ten yüzde 0,4'e, 2020 yılına ilişkin büyüme beklentisi de yüzde 3,1'den yüzde 3,2'ye yükseldi.

Cari ay sonu TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama maliyeti beklentisi yüzde 13,83'ten yüzde 12,41'e indi.

TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay ve 12 ay sonrası beklentileri sırasıyla yüzde 12,52 ve yüzde 10,60 olarak kayıtlara geçti.

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Anahtar Kelimeler:
Beklenti AnketiPiyasalarTCMB
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