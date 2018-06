MERSİN (AA) - Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, "Merkez Bankasının elbette bağımsızlığının arkasındayız. Merkez Bankası bağımsızdır. O konuda herhangi bir tereddüt söz konusu değil. Bizim 16 yıldan beri uyguladığımız politikalar belli." dedi.

Elvan, Kanal 7'deki "İskele Sancak" programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

AK Parti olarak seçimlerde yine başarılı olacaklarına inandıklarını aktaran Elvan, 24 Haziran seçimlerinde hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçileceğini hem de parti olarak TBMM'de çoğunluğu sağlayacaklarını, kamuoyu araştırmalarında da bunun görüldüğünü söyledi.



Döviz kurlarındaki dalgalanmaların sorulması üzerine Elvan, şöyle konuştu:

"Türkiye ekonomisinde bir kırılganlık söz konusu değil. Aşağı yukarı birkaç yıldan beri Sayın Cumhurbaşkanımız ve hükümetimiz aleyhine yurt dışından inanılmaz bir kampanya yürütülüyor. Türkiye aleyhine yazılar, kötü gösteren raporlar... Son ayla da bu daha da arttı. Nedir? Türkiye 2017 yılında 7,4 büyümüş. Dünyanın en hızlı büyüyen ülkelerinden bir tanesi olmuş. Büyümenin yapısına baktığımızda son derece sağlıklı büyüme. İhracatın, yatırımların pozitif katkısı var. İhracatımızda yüzde 10'un üzerinde bir büyüme performansı gösterdik 2017 yılında."

Elvan, cari açığın da tehdit eden bir yapısının olmadığını belirterek, 2018 yılının ilk çeyreğinde Türkiye'nin büyüme performansının oldukça iyi olduğunu dile getirdi.



- "Büyüme performansınız yüksek"



Elvan, "Türkiye'nin borcu çok fazla ve kırılgan bir yapıda" gibi söylemlerin olduğunun belirtilmesi üzerine, şunları söyledi:

"Büyüme performansınız yüksek. İhracatınız tüm gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin artışından daha fazla. Cari açıkta ciddi bir sorun görünmüyor. Ne söyleniyor? Deniliyor ki 'borç'. Özel sektörün borcunu da dahil ederseniz 400 milyar doların bir miktar üzerinde bir borç söz konusu ama gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere bakalım. Kamu borcumuzun milli gelire oranı yüzde 28. Peki bu gelişmiş ülkelerin çoğunda yüzde 100'ün üzerinde. Yüzde 80, 90, 100 ve 110 mertebelerinde. Gelişmekte olan ülkelere baktığımızda kamu borçlarının milli hasılaya oranı yüzde 50 civarında. Bizim gelişmekte olan ülkelerin yarısı, gelişmiş ülkelerin de 4,5'de biri. Özel sektörü dahil ettiğimizde yüzde 53'lük bir borç çıkıyor. Halen onların yüzde 80, 90'lık borcunun daha altında. Kamu ve özeli söylüyorum."



- "Merkez Bankasının önlemleri dövizdeki dalgalanmayı ortadan kaldırdı"



Merkez Bankasının son günlerde almış olduğu tedbirlere de değinen Elvan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Merkez Bankasının almış olduğu tedbirlerle politika faizini 16,5'e getirdi ve sadeleştirmeye gitti. Bunun üzerine 5'e yaklaşan kur 4,45'e kadar düştü. 28 Mayıs tarihindeki düşüş aşağı yukarı Türk lirasında yüzde 2,47'lik bir değer artışı söz konusu oldu. Bu tüm gelişmekte olan ülkeleri Türkiye geride bıraktı Türk lirasının değer kazanması itibarıyla. Şu gerçekleşti, Merkez Bankası politika faizini yükseltti ama yükseltir yükseltmez 2-5 ve 10 yıllık tahvillerimizin faizi düştü. Bir taraftan faiz yükseltirken diğer taraftan bu tahvillerin faizi düştü. Bunun anlamı şu; Merkez Bankasının almış olduğu önlem dövizdeki dalgalanmayı ortadan kaldırdı. Piyasadaki faizleri aşağı doğru çekti."

Elvan, seçim kararı aldıktan sonra dışarıdan Türkiye üzerine inanılmaz şekilde yüklenildiğini söyledi.



- "Merkez Bankası bağımsızdır"



Merkez Bankasının bağımsızlığıyla ilgili bazı söylemler olduğunun aktarılması üzerine Elvan, şunları kaydetti:

"Merkez Bankası kendi kararını aldı ve piyasalarda bir rahatlama oluştu. Hatta bu karardan sonra Türkiye'deki gelişmelere yönelik bazı olumlu yazılar da hem içeride hem dışarıda yer aldı. Merkez Bankasının elbette bağımsızlığının arkasındayız. Merkez Bankası bağımsızdır. O konuda herhangi bir tereddüt söz konusu değil. Bizim 16 yıldan beri uyguladığımız politikalar belli. Son derece liberal bir ekonomi. Dalgalı döviz kuru. Kur rejimimiz tamamıyla serbest. Liberal politikamıza devam ediyoruz. Herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Türkiye'nin gerçekten ekonomisinde bir kırılganlık söz konusu değilken sanki Türkiye ekonomisi batıyormuş gibi bir hava oluşturmak son derece yanlış. Böyle bir psikoloji oluşturulmaya çalışıldı. Ekonomide beklentiler son derece önemli. Bugüne kadar biz hangi politikayı uygulamışsak seçim beyannamemizde de net olarak ortaya koyduk, nasıl bir politika izleyeceğimiz ortaya koyduk. Vatandaşlarımız kendilerini güvende hissetsinler."



- "Derecelendirme kuruluşlarına yönelik olumsuz bakış açısı var"



Elvan, ekonomi konusunda deneyimlerinin iyi olduğunu, geçmişte çok ciddi zorluklarla karşılaştıklarını ve bunların her birini teker teker çözen bir parti olduklarını ifade etti.

Kredi derecelendirme kuruluşlarının not düşürme eğilimi içerisinde olduklarıyla ilgili soruya da Elvan, şöyle cevap verdi:

"Kredi derecelendirme kuruluşlarının da bir kredilerinin değerlendirilmesi gerekiyor. Sadece Türkiye'de değil tüm dünyada bu derecelendirme kuruluşlarına yönelik olumsuz bakış açısı var. Türkiye ekonomisi sağlam temeller üzerine oturmuştur. Hiç kimse kaygı, tereddüt içerisinde olmasın. Para politikalarımızla ve maliye politikalarımız arasındaki uyum devam edecektir. Kimse kaygı içerisinde olmasın. Biz orta vadeli programımızda öngörmüş olduğumuz yüzde 5,5'lik büyüme hedefini koruyoruz. Yine orta vadeli programımızda öngörmüş olduğumuz bütçe açığı ve genel devlet dengesi itibarıyla hedeflerimizi koruyoruz. Kimse tereddüt içerisinde olmasın. Biz herhangi bir aksaklıkla karşı karşıya kaldığımızda da anında bunun tedbirini alıyoruz. Nitekim Merkez Bankamız da gerekli tedbiri aldı ve dövizdeki dalgalanmayı sona erdirdi."



- Mersin Şehir Hastanesi'yle ilgili iddialar



Bir televizyon kanalında çıkan haberlerde Mersin Şehir Hastanesi ile ilgili iddialarda bulunulduğu ve haber bültenini sunan spikerin de Elvan'a dava açacağını belirttiğinin hatırlatılması üzerine Bakan Elvan, "Memnun oldum. Açsın davasını, inşallah davada görüşeceğiz." dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Türkiye'de çığır açacak bir proje olarak hayata geçirilen şehir hastanelerinin ilklerinden birinin Mersin'de açıldığını anımsatan Elvan, hastanede 5 yıldızlı otel standardından daha yüksek kalitede hizmet verildiğinin altını çizdi.



Elvan, açılışın ardından geçen 15 ayda hastanede yaklaşık 3,5 milyon insana hizmet verildiğini bildirerek, şöyle devam etti:



"Yaklaşık 120 bin ameliyat gerçekleştirildi. Bu hastanede her ay hastalarla memnuniyet anketi yapılıyor. Ayakta tedavide memnuniyet oranı yüzde 95,5, yatan hastalarda yüzde 98, acile gelen hastalarda memnuniyet oranı yüzde 96. Böyle bir oranı dünyanın hangi ülkesinde hangi hastanesinde görürsünüz. Bana bir tane ülke, bir tane hastane gösterin. Bu kadar başarılı, bu kadar vatandaş memnuniyetinin yüksek olduğu bir hastane üzerinden bir algı operasyonu yapılmaya çalışıldığını görüyoruz. Hastaneyi, şehir hastanelerini kötü göstermeye yönelik bir program yapıldığını görüyoruz."





- Mersin'e 6 yeni organize sanayi bölgesi yapılacak





Mersin'e yapılan ve yapılacak olan yatırımları da anlatan Elvan, kentte ulaşım alanında çok önemli gelişmeler sağladıklarını ifade etti.



Elvan, işsizlik sorununu sıfıra indirecek programları da geliştirdiklerini, 250'nin üzerinde yatırımcının kentte yatırım yapmak istediğini anlatarak, 6 yeni organize sanayi bölgesi yapacaklarını ve bu sayede işsizlik sorununu çözeceklerini sözlerine ekledi.