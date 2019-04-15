Merkez Bankası Finansal Hesaplar Raporu

İSTANBUL (AA) - Türkiye ekonomisinin toplam finansal varlıkları 2018'in dördündü çeyreğinde 12 trilyon 365 milyar lira, yükümlülükleri ise 14 trilyon 254 milyar lira oldu.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 2018'in dördüncü çeyreğine ilişkin "Finansal Hesaplar Raporu" yayımlandı.



Rapora göre, geçen yılın dördüncü çeyreğinde Türkiye ekonomisinin toplam finansal varlıkları 12 trilyon 365 milyar TL, yükümlülükleri ise 14 trilyon 254 milyar TL düzeyine ulaştı. Dünyanın geri kalanına olan net yükümlülük ise bir önceki çeyreğe göre 118 milyar TL azalarak 1 trilyon 889 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.

Geçen yılın üçüncü çeyreği ile dördüncü çeyreği arasında gerçekleşen finansal akımlar incelendiğinde, 32 milyar TL tutarında net işlem gerçekleşirken, 85 milyar TL tutarında kur ve piyasa fiyatı değişimi kaynaklı net değerleme artışı gözlendi.

Hanehalkı ve finansal olmayan kuruluşların borçluluk oranlarının ülke karşılaştırmalarına bakıldığında, Türkiye’nin bu dönemde de borçluluk düzeyi düşük ülkeler arasındaki konumunu koruduğu görüldü.



