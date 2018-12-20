Merkez Bankası, Herkes İçin Ekonomi ile Bursa’da

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 2017 yılında hayata geçirdiği finansal okuryazarlık ve ekonomi eğitimi girişimi olan Herkes İçin Ekonomi’nin ikinci durağı Bursa oldu.

TCMB açıklamasına göre, Herkes İçin Ekonomi, ekonomiye ve merkez bankacılığına yönelik bilgi ve farkındalık seviyesini artırmak için her bir hedef kitleye uygun içerikler sunuyor, farklı yaş gruplarına yönelik çeşitli faaliyetler ile Merkez Bankası ve faaliyetleri konusunda bilgilendirme yapmayı amaçlıyor.

Bu girişimin bir ayağı olan Herkes İçin Ekonomi Anadolu’da Projesi'nin ilk adımı 17-19 Ekim 2018’de Gaziantep’te atılmıştı. Projenin ikinci durağı ise 19-21 Aralık 2018 tarihleri arasında Bursa olarak belirlendi. Proje kapsamında, 19 Aralık 2018’de Merinos Atatürk Kültür Kongre Merkezi'nde düzenlenen Öğretmen Buluşmaları'nda ilkokul, ortaokul ve lise öğretmenlerinden oluşan bir eğitimci kadrosu Merkez Bankası yöneticileri ile bir araya geldi. Etkinlikte ekonomi eğitiminin ve fiyat istikrarının önemine ilişkin bilgilendirme yapıldı, öğretmenlere eğitim materyalleri tanıtıldı.



Aynı gün Merinos Atatürk Kültür Kongre Merkezi'nde düzenlenen olan Üniversite Buluşmaları'na Uludağ ve Bursa Teknik Üniversiteleri'nden 300 öğrenci katıldı. Etkinlikte İletişim ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Hakan Atasoy fiyat istikrarının önemine ilişkin bir sunum yaptı. Merkez Bankası Başekonomisti Doç. Dr. Hakan Kara ise ülkemizde enflasyonun tarihine ilişkin bir sunum gerçekleştirdi. Ardından Merkez Bankası yöneticileri gençlerin sorularını yanıtladı. Ayrıca etkinlikte düzenlenen yarışmaların sonunda kazanan öğrencilere hediyeler verildi.



Etkinliğin ikinci gününde Büyükşehir Belediyesi Zafer Atıcılar Ortaokulunu ziyaret eden Merkez Bankası çalışanları tarafından öğrencilere keyifli bir sunum ile ekonominin temel kavramları anlatıldı.



Aynı gün öğleden sonra Herkes İçin Ekonomi ekibi Bursa Anadolu Lisesi'nde öğrencilere Merkez Bankası'nı tanıtan ve fiyat istikrarının önemini vurgulayan bir sunum gerçekleştirdi.



Etkinliğin son gününde Davut Çalışkan İlkokulu'nda Merkez Bankası çalışanları dördüncü sınıf öğrencilerine sınıf içi eğitim düzenleyecek. Herkes İçin Ekonomi ekibi, bir ders saati süresince sevilen çizgi film Rafadan Tayfa’nın “Merkez Bankası'na Bir Yolculuk” adlı bölümü ve banknotların basım sürecini anlatan bir video eşliğinde para, Merkez Bankası ve enflasyona ilişkin bilgilendirme yapacak.



Bursa’da üç gün süren etkinlikler ile yaklaşık bin öğrenciye erişilmiş olacak. Herkes İçin Ekonomi, Ekim 2018-Aralık 2019 döneminde Merkez Bankası şubelerinin bulunduğu yedi bölgeden birer ilde ekonomi eğitimi amacıyla öğretmenlere, öğrencilere ve üniversitelilere yönelik etkinlikler düzenlenecek.



Merkez Bankası'nın ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri ile öğretmenlere yönelik hazırladığı eğitim materyalleri Herkes İçin Ekonomi mikrositesinde (herkesicin.tcmb.gov.tr) ve Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Bilişim Ağında (www.eba.gov.tr/eicerik/tcmb) yer alıyor.

Aynı zamanda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sanat Koleksiyonu’ndan seçilen eserlerden oluşan “Bakış” adlı sergi, 19 Aralık 2018-15 Ocak 2019 tarihleri arasında Bursa Büyükşehir Belediyesi Merinos Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi müze-galeri alanında düzenleniyor.



Küratörlüğünü Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sanat Tarihi Bölümü, Batı Sanatı ve Çağdaş Sanat Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burcu Pelvanoğlu’nun yaptığı sergi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sanat Koleksiyonu’ndan, 26 sanatçıya ait 29 eserden oluşuyor.



Türk resim sanatının gelişim seyrinin izleyiciye sunulması amaçlanan sergi çeşitli semboller üzerinden kurgulandı. Sergi, “Tabiat-ı Temaşa Geleneği ve Osmanlı Resminde Doğanın Yorumu”, “Modernizmin Biçim Dili: Cumhuriyet Dönemi’nin Geç Kübizm ve Art Décosu”, “Paris Ekolü ve Türkiye’de Soyutun İnşası”, “1968 Kuşağı Sanatçıları” ve “1980 Sonrası Yeni Arayışlar Yeni Yönelimler” bölümlerinden oluşuyor.

Ayrıca, sergiye yönelik hazırlanan katalog ve broşür ile serginin kalıcılığının artırılması hedeflendi.

