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Merkez Bankası'ndan flaş açıklama ve dolar kararı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), zorunlu karşılıklara ilişkin basın duyurusu yaptı.

Merkez Bankası'ndan flaş açıklama ve dolar kararı
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), zorunlu karşılıklara ilişkin basın duyurusu yaptı.

Duyuruda şunlar denildi:

"Finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla yabancı para mevduat/katılım fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarının tüm vade dilimlerinde 100 baz puan artırılmasına, aynı zamanda Bankamız nezdinde ABD doları cinsinden tutulan zorunlu karşılıklara, rezerv opsiyonlarına ve serbest hesaplara uygulanan faiz oranının 100 baz puan indirilerek yüzde 1 olarak belirlenmesine karar verilmiştir.

Söz konusu değişiklikler ile piyasadan yaklaşık 2,1 milyar ABD doları tutarında likidite çekilmesi beklenmektedir."

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