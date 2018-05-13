Merkez Bankası'ndan “Gençlik Forumu“

İSTANBUL (AA) - Merkez Bankası, ekonomiye ilgi duyan, ekonomi gündemini yakından takip eden, ekonomik gelişmeleri daha iyi anlamaya ve yorumlamaya çalışan üniversite öğrencilerine yönelik bir "Gençlik Forumu" düzenledi.



Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, bankanın toplumun her kesimine ekonomiyi ve para politikasını anlatmak için başlattığı "Herkes İçin Ekonomi" girişimi kapsamında, dün İstanbul Sakıp Sabancı Müzesi The Seed'de düzenlenen etkinliğe, yurt genelindeki 16 üniversiteden yaklaşık 150 genç katıldı.

Gün boyu süren etkinlikte, moderatör Güzem Yılmaz Ertem, ünlü ekonomistler Prof. Dr. Sadi Uzunoğlu ve Murat Sağman’a fiyat istikrarına ve ekonomi gündemine ilişkin sorular yöneltti.

Etkinlikte Merkez Bankası Başekonomisti Doç. Dr. Hakan Kara, ülkemizde enflasyonun tarihine ilişkin ilgi çekici bir sunum yaptı. Ardından Merkez Bankası yöneticileri gençlerin sorularını yanıtladı.

"Fiyat istikrarı sizin için neden önemli?" başlıklı sunumları ile konuya ilişkin görüşlerini dile getirme fırsatı bulan üniversiteliler ödül için yarıştılar. Yıldız Teknik Üniversitesinden Ekonominin Yıldızları takımının sunumu katılımcılarca ve Merkez Bankası yöneticilerince en iyi sunum seçildi. Ayrıca gün içinde düzenlenen yarışmaların sonunda kazanan öğrencilere hediyeler verildi.

Gençlik Forumu, Nil Karaibrahimgil söyleşisiyle son buldu.