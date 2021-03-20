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Merkez Bankası'nın yeni başkanı da Bayburtlu

Cumhurbaşkanı Kararı ile Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal görevinden alınırken, Başkanlığa AK Parti eski Milletvekili Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu atandı. Kararın ilginç bir yönü de Ağbal gibi, halefi Kavcıoğlu’nun da Bayburtlu

Merkez Bankası'nın yeni başkanı da Bayburtlu

Faizi iki puan yükselten Naci ağbal görevden alındı. Cumhurbaşkanı Kararı ile Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal görevinden alınırken, Başkanlığa AK Parti eski Milletvekili Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu atandı. Merkez Bankası’nın faizi 200 baz puan artırmasının ardından sürpriz bir görevden alma yaşandı. Cumhurbaşkanı Kararı ile Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal görevinden alınırken, Başkanlığa AK Parti eski Milletvekili Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu atandı. Kararın ilginç bir yönü de Ağbal gibi, halefi Kavcıoğlu’nun da Bayburtlu olması…Her iki isim de siyaseten birbirlerine zaman zaman rakip olmuşlardı. 

Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar, 20 Mart 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

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Anahtar Kelimeler:
Naci AğbalProf. Dr. Şahap KavcıoğluŞahap KavcıoğluMerkez Bankası
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