Merkez Bankası Olağan Genel Kurulu

ANKARA (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Banka Meclisi üyeliklerine Hayrettin Demircan ve Ahmet Keçeci seçildi.
Merkez Bankasının 87. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurulu, Bankanın İdare Merkezi Toplantı Salonu'nda yapıldı.
Genel Kurulda, 30 Nisan'da görev süreleri dolacak 2 banka meclis üyesi yerine seçim yapıldı. Oylama sonucunda Banka Meclisi üyeliklerine Hayrettin Demircan ve Ahmet Keçeci'nin getirilmesine karar verildi.
Öte yandan Denetleme Kurulu üyeliklerine de Mehmet Kaya, Hayrettin Kurt ve Mehmet Babacan seçildi.
Banka Meclisi üyeleri 3 yıl, Denetleme Kurulu üyeleri ise 2 yıl süreyle görev yapacak.