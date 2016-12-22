Merkez Bankası rezervleri

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 614 milyon dolar azalışla 111 milyar 706 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.

TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistiklerine göre, 16 Aralık ile biten haftada Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 38 milyon dolar azalarak 97 milyar 316 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri bir önceki hafta 97 milyar 354 milyon dolar seviyesindeydi.

Bu dönemde altın rezervleri önceki haftaya kıyasla 576 milyon dolar gerileyerek 14 milyar 390 milyon dolar oldu. Bir önceki hafta altın rezervleri 14 milyar 966 milyon dolar düzeyindeydi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri geçen hafta bir önceki haftaya göre 614 milyon dolar azalışla 111 milyar 706 milyon dolar oldu.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

TarihAltın Rezervleri Brüt Döviz RezervleriToplam Rezervler 29.01.201618.47892.856111.33426.02.201617.14593.693110.83825.03.201619.02595.016114.04129.04.201619.83396.193116.02627.05.201619.10198.397117.49824.06.201618.474101.895120.36929.07.201619.79099.927119.71726.08.201619.587102.781122.36830.09.201618.83799.009117.84628.10.201618.117101.626119.74325.11.201616.22899.035115.26302.12.2016 14.966 98.633 113.599 09.12.201614.96697.354112.32016.12.2016 14.390 97.316 111.706