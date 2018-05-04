Merkez Bankası rezervleri

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 1 milyar 191 milyon dolar artışla 112 milyar 762 milyon dolara yüksledi.

TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistiklerine göre, 27 Nisan ile biten haftada, Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 502 milyon dolar artarak 87 milyar 573 milyon dolara ulaştı. Brüt döviz rezervleri, 20 Nisan ile biten haftada 86 milyar 71 milyon dolar seviyesindeydi.



Söz konusu dönemde altın rezervleri, 311 milyon dolar azalarak 25 milyar 500 milyon dolardan 25 milyar 189 milyon dolara geriledi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 191 milyon dolar artışla 111 milyar 571 milyon dolardan 112 milyar 762 milyon dolara ulaştı.





TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

Tarih Altın Rezervleri

Brüt Döviz Rezervleri

Toplam Rezervler 27.01.201715.315 92.517 107.832 24.02.201716.01191.089 107.100 31.03.201717.10288.578 105.680 28.04.201717.748 84.987 102.735 26.05.201717.961 86.971 104.932 30.06.201718.51290.197108.70931.08.201720.50991.483111.99229.09.2017 20.441 91.503 111.944 27.10.201721.42095.481116.90124.11.2017 22.595 96.350 118.945 29.12.201723.54284.111107.65326.01.201825.34191.392116.73323.02.2018 25.241 88.655 113.89630.03.2018 25.345 84.702110.04706.04.2018 25.348 83.080 108.42813.04.2018 25.645 86.652 112.297 20.04.2018 25.500 86.071 111.57127.04.2018 25.189 87.573 112.762