Merkez Bankası rezervleri

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 167 milyon dolar artarak 84 milyar 363 milyon dolara yükseldi.

TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ne göre, 12 Ekim'de, Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 114 milyon dolar artışla 66 milyar 402 milyon dolar olarak gerçekleşti. Brüt döviz rezervleri, 5 Ekim ile biten haftada 66 milyar 288 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 53 milyon dolar yükselişle 17 milyar 908 milyon dolardan 17 milyar 961 milyon dolara çıktı.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 167 milyon dolar artışla 84 milyar 196 milyon dolardan 84 milyar 363 milyon dolara yükseldi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

Tarih Altın Rezervi Brüt Döviz Rezervi Toplam Rezervler 27.01.201715.315 92.517 107.832 24.02.201716.01191.089 107.100 31.03.201717.10288.578 105.680 28.04.201717.748 84.987 102.735 26.05.201717.961 86.971 104.932 30.06.201718.51290.197108.70931.08.201720.50991.483111.99229.09.2017 20.441 91.503 111.944 27.10.201721.42095.481116.90124.11.2017 22.595 96.350 118.945 29.12.201723.54284.111107.65326.01.201825.34191.392116.73323.02.2018 25.241 88.655 113.896 30.03.2018 25.345 84.702110.04727.04.2018 25.189 87.573 112.762 25.05.201824.470 83.762 108.232 29.06.2018 22.836 75.566 98.402 27.07.2018 22.282 78.330 100.612 31.08.2018 18.435 70.414 88.849 07.09.2018 18.580 70.173 88.753 14.09.2018 18.654 68.921 87.575 21.09.2018 17.833 66.349 84.182 28.09.2018 17.667 66.989 84.656 05.10.2018 17.908 66.288 84.19612.10.2018 17.961 66.402 84.363



