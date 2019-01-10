Merkez Bankası rezervleri

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 1 milyar 239 milyon dolar artarak 93 milyar 169 milyon dolara yükseldi.

TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ne göre, 4 Ocak'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 951 milyon dolar artışla 72 milyar 931 milyon dolar olarak gerçekleşti. Brüt döviz rezervleri, 28 Aralık ile biten haftada 71 milyar 980 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 288 milyon dolar artarak 19 milyar 950 milyon dolardan 20 milyar 238 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 239 milyon dolar artışla 91 milyar 930 milyon dolardan 93 milyar 169 milyon dolara ulaştı.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

Tarih Altın Rezervi

Brüt Döviz Rezervleri

Toplam Rezervler 29.12.201723.54284.111107.65326.01.201825.34191.392116.73323.02.2018 25.241 88.655 113.896 30.03.2018 25.345 84.702110.04727.04.2018 25.189 87.573 112.762 25.05.201824.470 83.762 108.232 29.06.2018 22.836 75.566 98.402 27.07.2018 22.282 78.330 100.612 31.08.2018 18.435 70.414 88.849 28.09.2018 17.667 66.989 84.656 26.10.201818.676 67.606 86.282 30.11.2018 19.304 71.700 91.004 28.12.2018 19.950 71.980 91.930 04.01.2019 20.238 72.931 93.169