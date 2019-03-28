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Merkez Bankası rezervleri

- Merkez Bankası toplam rezervleri, geçen hafta 92 milyar 383 milyon dolar oldu

Merkez Bankası rezervleri
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İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 2 milyar 56 milyon dolar azalarak 92 milyar 383 milyon dolara geriledi.

TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ne göre, 22 Mart'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 2 milyar 387 milyon dolar azalışla 71 milyar 395 milyon dolar olarak gerçekleşti. Brüt döviz rezervleri, 15 Mart ile biten haftada 73 milyar 782 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 331 milyon dolar artarak 20 milyar 657 milyon dolardan 20 milyar 988 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 56 milyon dolar azalışla 94 milyar 439 milyon dolardan 92 milyar 383 milyon dolara indi.

TCMB Başkanı Murat Çetinkaya, bugün yaptığı açıklamada, 27 Mart itibarıyla son bir haftada toplam rezervin 4,3 milyar dolarlık artışla 96,7 milyar dolar seviyesine ulaştığını belirtti.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

TarihAltın RezerviBrüt Döviz RezerviToplam Rezervler28.12.2018 19.950 71.980 91.930 04.01.201920.23772.93093.16711.01.201920.36172.45092.81118.01.201920.41773.83094.24725.01.201919.86273.47093.33201.02.201920.56677.05897.62408.02.201920.44778.38298.82915.02.201920.42878.12598.55322.02.201920.54979.12299.67101.03.2019 20.969 79.096 100.065 08.03.201920.43376.96397.39615.03.2019 20.65773.782 94.439
22.03.2013 20.988 71.395 92.383
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Anahtar Kelimeler:
Brüt Döviz RezervleriTCMB
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