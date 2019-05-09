Merkez Bankası rezervleri

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 665 milyon dolar azalarak 93 milyar 51 milyon dolara geriledi.

TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ne göre, 3 Mayıs'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 651 milyon dolar azalışla 72 milyar 633 milyon dolar olarak gerçekleşti. Brüt döviz rezervleri, 26 Nisan ile biten haftada 73 milyar 284 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 14 milyon dolar azalışla 20 milyar 432 milyon dolardan 20 milyar 418 milyon dolara indi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 665 milyon dolar azalarak 93 milyar 716 milyon dolardan 93 milyar 51 milyon dolara geriledi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

Tarih

Altın Rezervi

Brüt Döviz Rezervi

Toplam Rezervler

28.12.2018

19.950

71.980

91.930

25.01.2019

19.862

73.470

93.332

22.02.2019

20.549

79.122

99.671

29.03.2019

20.834

75.408

96.242

05.04.2019

20.627

76.679

97.306

12.04.2019

20.854

76.955

97.809

19.04.2019

20.381

75.565

95.946

26.04.2019

20.432

73.284

93.716

03.05.2019 20.418 72.633 93.051