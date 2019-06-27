Merkez Bankası rezervleri

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 397 milyon dolar azalarak 97 milyar 10 milyon dolara geriledi.

TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ne göre, 21 Haziran'da Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 530 milyon dolar azalışla 74 milyar 225 milyon dolar olarak gerçekleşti. Brüt döviz rezervleri, 14 Haziran ile biten haftada 75 milyar 755 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 1 milyar 133 milyon dolar artışla 21 milyar 652 milyon dolardan 22 milyar 785 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 397 milyon dolar azalarak 97 milyar 407 milyon dolardan 97 milyar 10 milyon dolara indi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

TarihAltın RezerviBrüt Döviz RezerviToplam Rezervler28.12.2018 19.950 71.980 91.930 25.01.201919.86273.47093.33222.02.201920.54979.12299.67129.03.2019 20.83475.40896.24205.04.2019 20.62776.679 97.306 12.04.2019 20.854 76.955 97.809 19.04.2019 20.381 75.565 95.946 26.04.2019 20.43273.28493.71603.05.2019 20.41872.63393.05110.05.2019 20.66472.99493.65817.05.2019 20.72771.748 92.47524.05.201920.45573.09293.54731.05.2019 20.517 75.038 95.555 07.06.2019 21.485 74.896 96.381 14.06.2019 21.652 75.755 97.40721.06.2019 22.785 74.225 97.010