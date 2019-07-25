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Merkez Bankası rezervleri

- Merkez Bankası toplam rezervleri, geçen hafta 98 milyar 320 milyon dolara geriledi

Merkez Bankası rezervleri
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İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri geçen hafta 558 milyon dolar azalarak 98 milyar 320 milyon dolara geriledi.

TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ne göre, 19 Temmuz'da Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 616 milyon dolar azalışla 75 milyar 67 milyon dolar olarak gerçekleşti. Brüt döviz rezervleri, 12 Temmuz'da 75 milyar 683 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 58 milyon dolar artışla 23 milyar 195 milyon dolardan 23 milyar 253 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 558 milyon dolar azalarak 98 milyar 878 milyon dolardan 98 milyar 320 milyon dolara düştü.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

TarihAltın RezerviBrüt Döviz RezerviToplam Rezervler28.12.2018 19.950 71.980 91.930 25.01.201919.86273.47093.33222.02.201920.54979.12299.67129.03.2019 20.83475.40896.24226.04.2019 20.43273.28493.71631.05.2019 20.517 75.038 95.555 28.06.2019 22.853 73.544 96.397 05.07.201923.12474.12497.24812.07.201923.19575.68398.878
19.07.201923.25375.067 98.320
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