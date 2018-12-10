banner23
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Trabzon moda haftasonu gömüldü Bursa
Zeytinyağını alacak
Zeytinyağını alacak
Yine en iyi otel
Yine Avrupa’nın en iyisi
Neymar marka elçisi
Neymar marka elçisi
Zeytinyağı eğitimi verdi
Zeytinyağı eğitimi verdi
Kadınlara örnek oldu
Kadınlara örnek oldu

Merkez Bankası, TL uzlaşmalı döviz satım ihaleleri açtı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirası (TL) uzlaşmalı döviz satım ihaleleri açtı. TCMB, bugün 2 ayrı vadede TL uzlaşmalı döviz satım ihalesi açtı. TL uzlaşmalı 1 ay vadeli döviz satım ihalesinde tutar...

Merkez Bankası, TL uzlaşmalı döviz satım ihaleleri açtı
banner17

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirası (TL) uzlaşmalı döviz satım ihaleleri açtı.

TCMB, bugün 2 ayrı vadede TL uzlaşmalı döviz satım ihalesi açtı. TL uzlaşmalı 1 ay vadeli döviz satım ihalesinde tutar 100 milyon dolar olurken, 3 ay vadeli döviz satım ihalesinde tutar 50 milyon dolar olarak ilan edildi.

TL uzlaşmalı döviz satım ihalelerine 20 Kasım 2017'de başlayan TCMB, yayımladığı takvime göre yılın dördüncü çeyreğinde toplam 6,75 milyar dolar tutarında uzlaşmalı vadeli döviz satımı planlanıyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Döviz Satım IhaleleriTCMB
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1