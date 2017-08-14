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Merkez Bankası yıl sonu dolar/TL beklentisini açıkladı

Merkez Bankası ağustos ayı beklenti anketinde, bir önceki anket döneminde 3,7492 olan yıl sonu dolar/TL beklentisi, bu anket döneminde 3,7199'a geriledi.

Merkez Bankası yıl sonu dolar/TL beklentisini açıkladı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Beklenti Anketi'ne göre, yıl sonu büyüme beklentisi yüzde 4,1'den yüzde 4,4'e yükseldi.

TCMB'nin, reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 65 katılımcıyla gerçekleştirdiği "2017 yılı Ağustos ayı Beklenti Anketi" yayımlandı.

Buna göre ağustos ve eylül ayları için tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket dönemine göre değişmeyerek sırasıyla yüzde 0,21 ve yüzde 0,57 oldu. Ekim ayı TÜFE beklentisi ise yüzde 1,17 olarak gerçekleşti.

Cari yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 9,49 iken, bu anket döneminde yüzde 9,46'ya geriledi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 8,41 iken, bu anket döneminde yüzde 8,37'ye indi.

24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 7,93 ve yüzde 7,92 olarak gerçekleşti.

Büyüme beklentisi 4,4'e yükseldi

Yıl sonu döviz kuru (doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 3,7492 iken, bu anket döneminde 3,7199'a geriledi. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 3,9043 ve 3,8717 olarak gerçekleşti.

Bir önceki anket döneminde 36,3 milyar dolar olan sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu anket döneminde 36,7 milyar dolar oldu. 2018 yılı cari işlemler açığı beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 38,5 milyar dolar ve 38,6 milyar dolar olarak gerçekleşti.

2017 yılı gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 4,1 iken, bu anket döneminde yüzde 4,4'e yükseldi. 2018 yılı büyüme beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 3,9 ve yüzde 4,0 oldu.

Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti beklentisi yüzde 11,97

Borsa İstanbul Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 11,95 iken, bu anket döneminde yüzde 11,97 oldu. TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 11,96 iken, bu anket döneminde yüzde 11,97 olarak gerçekleşti.

Ağustos ayı anket döneminde, vadesine üç ay ya da üç aya yakın süre kalan Devlet İç Borçlanma Senetleri'nin (DİBS) yıllık bileşik faiz oranı beklentileri cari ay, 1, 3, 6, 12 ve 24 ay sonrası için sırasıyla yüzde 10,99, 10,98, 11,01, 10,76, 10,58 ve 10,21 olarak kayıtlara geçti.

Vadesine beş yıl ya da beş yıla yakın süre kalan DİBS'lerin 12 ay sonrası ikincil piyasa yıllık bileşik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 10,69 iken, bu anket döneminde yüzde 10,72'ye yükseldi. Vadesine on yıl ya da on yıla yakın süre kalan DİBS'lerin 12 ay sonrası ikincil piyasa yıllık bileşik faiz oranı beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 10,67 ve yüzde 10,63 oldu.

TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay ve 3, 6, 12, 24 ay sonrası beklentileri sırasıyla yüzde 8,00, 8,00, 8,00, 8,07 ve 8,05 olarak gerçekleşti.

Muhabir: Erhan Cihan Ünal

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