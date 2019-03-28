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Merkez Bankasından swap hamlesi

-Merkez Bankası vadesi gelmemiş toplam swap satış sınırını yüzde 20'den yüzde 30'a yükseltti

Merkez Bankasından swap hamlesi
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İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Döviz Karşılığı Türk Lirası Swap Piyasası'nda vadesi gelmemiş toplam swap satış sınırını yüzde 20'den yüzde 30'a çıkardı.

TCMB, bankalara gönderdiği yazıyla Döviz Karşılığı Türk Lirası Swap Piyasası'nda vadesi gelmemiş toplam swap satış işlem miktarı, Döviz ve Efektif Piyasaları işlem limitlerinin yüzde 30'u ile sınırlandırıldığını bildirdi.

Merkez Bankası 25 Mart Pazartesi günü vadesi gelmemiş toplam swap satış sınırını yüzde 10'dan yüzde 20'ye yükseltmişti.

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Döviz Karşılığı Türk Lirası Swap PiyasasıMerkez BankasıSwap
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