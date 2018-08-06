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Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılıklara ilişkin açıklama

- Merkez Bankası: - "Rezerv opsiyonu mekanizması kapsamında döviz imkanı oranı üst sınırı yüzde 45’ten yüzde 40’a düşürülmüştür" - "Söz konusu değişiklik ile (döviz imkan oranı) yaklaşık 2,2 milyar dolar tutarında döviz bankaların kullanımına geçecektir"

Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılıklara ilişkin açıklama

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), rezerv opsiyonu mekanizması kapsamında döviz imkanı oranı üst sınırının yüzde 45’ten yüzde 40’a düşürüldüğünü bildirdi.

TCMB tarafından yapılan açıklamada, "Rezerv opsiyonu mekanizması kapsamında döviz imkanı oranı üst sınırı yüzde 45’ten yüzde 40’a düşürülmüştür. Söz konusu değişiklik ile (döviz imkan oranı) yaklaşık 2,2 milyar dolar tutarında döviz bankaların kullanımına geçecektir."

Değişiklik kapsamında dilim aralıkları şu şekilde belirlendi:




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