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Merkez Bankasının Olağanüstü Genel Kurulu

- TCMB Olağanüstü Genel Kurulu'nda, Hazine ve Maliye Bakanlığının, Bankanın 2018 yılı kesinleşmemiş hesap dönemi sonu finansal tablolarında yer alan kar üzerinden hesaplanan tutarın yüzde 90'ının avans olarak dağıtılmasına ilişkin önergesi kabul edildi - Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya: - "Avans tutarına ilişkin nihai tespit Banka Meclisi kararıyla bize sunulacak finansal tablolar üzerinden gerçekleştirilip karara bağlanmış olacak. Akabinde bu tutarı, biz kamuoyuyla da Olağanüstü Genel Kurul kararlarıyla birlikte muhtemelen bugün paylaşıyor olacağız"

Merkez Bankasının Olağanüstü Genel Kurulu
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ANKARA (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Olağanüstü Genel Kurulu'nda, Hazine ve Maliye Bakanlığının, Bankanın 2018 yılı kesinleşmemiş hesap dönemi sonu finansal tablolarında yer alan kar üzerinden hesaplanan tutarın yüzde 90'ının avans olarak dağıtılmasına ilişkin önergesi kabul edildi.

Toplantının gündem maddelerinden olan, Bankanın 2018 yılı dönem karından avans dağıtımı yapılmasına karar verilmesi Genel Kurulun onayına sunuldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı temsilcisi Edip Yılmaz tarafından bu konuda bir önerge verildi. Önergeyle "Bankanın 2018 yılı kesinleşmemiş hesap dönemi sonu finansal tablolarında yer alan kar üzerinden Ticaret Bakanlığı Kar Payı Avans Dağıtımı Hakkında Tebliği'nin 7. maddesi gereği, indirimler yapılmak suretiyle hesaplanan tutarın yüzde 90'ının avans olarak dağıtılmak üzere karar alınması" talep edildi.

Olağanüstü Genel Kurulda söz konusu önerge kabul edildi.



Konuya ilişkin söz alan hissedarların soruları üzerine değerlendirmede bulunan Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, düzenlemenin yeni Türk Ticaret Kanunu ile Ticaret Bakanlığı tebliğine ilişkin olarak yapıldığını belirterek, şunları kaydetti:


"Bu çerçevede dağıtımı yapılacak avans oranı ve ilgili gündem maddesine ilişkin görüşmeler Genel Kurul'da müzakere edilmek durumunda. Avansın oranı burada öneriliyor. Avans tutarına ilişkin nihai tespit Banka Meclisi kararıyla bize sunulacak finansal tablolar üzerinden gerçekleştirilip karara bağlanmış olacak. Akabinde bu tutarı, biz kamuoyuyla da Olağanüstü Genel Kurul kararlarıyla birlikte muhtemelen bugün paylaşıyor olacağız. Kesin rakamı o zaman ileteceğiz."




Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, daha önce yaptığı bir konuşmada, Merkez Bankasından Hazineye devredilecek karın 37 milyar lira seviyesinde olacağını öngördüklerini söylemişti.

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Hazine Ve Maliye BakanlığıKarOlağanüstü Genel KurulTürkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
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