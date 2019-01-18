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Merkez Bankasının Olağanüstü Genel Kurulu

- Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya: - "(Hissedarlara kar payı dağıtımı) Bu konuda talepler olduğunu biliyoruz, bu talepleri de ilgili makamlarla Genel Kurul sonrasında elbette paylaşıyoruz"

Merkez Bankasının Olağanüstü Genel Kurulu
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ANKARA (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya, banka hissedarlarından gelen kar payı dağıtım talebine ilişkin, "Bu konuda talepler olduğunu biliyoruz, bu talepleri de ilgili makamlarla Genel Kurul sonrasında elbette paylaşıyoruz." dedi.

Çetinkaya, TCMB Olağanüstü Genel Kurulu'nda hissedarların çeşitli konulardaki sorularını yanıtladı.

D grubu hissedarların kendilerine kar payı dağıtımı yapılmasına ilişkin talepleri üzerine Çetinkaya, "Mevcut yasal çerçeveyi yürütmekle mükellefiz. Bu yasal çerçevede yapılabilecek değişiklik elbette müzakere edilebilir. Bu konuda talepler olduğunu biliyoruz, bu talepleri de ilgili makamlarla Genel Kurul sonrasında elbette paylaşıyoruz." diye konuştu.

Çetinkaya, Genel Kurulda bir hissedarın oylama usulüne ilişkin gündeme getirdiği eleştiriye de yanıt vererek, "Bu konuda gerekli hukuki çalışma yapıldı. Burada hissedarların oyları arkadaşlarımız tarafından takip edilerek kayıt altına alındı. Toplantı sonunda tüm hissedarlarımızla açık bir şekilde tutanakla paylaşılacak. Orada bir boşluk olmayacaktır." ifadesini kullandı.

Murat Çetinkaya, "kapalı olması nedeniyle Merkez Bankası kampından yararlanılamadığı" yönündeki değerlendirmelere ilişkin de "Kampın bu sene faaliyete geçmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kampın altyapısına ilişkin güvenlik ve hijyen unsurlarıyla ilgili kapsamlı iyileştirme ihtiyacı vardı. Bu sene yetişirse onu da faaliyete geçireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, TCMB'nin Olağan Genel Kurulunun da hesap dönemi sonundan itibaren 3 ay içinde ve Banka Meclisinin tespit edeceği günde toplanması bekleniyor.

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- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat ÇetinkayaOlağanüstü Genel KurulTCMB
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