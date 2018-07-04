"Merkezi Yönetim Bütçe Takip Raporu" tanıtılacak

İSTANBUL (AA) - Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) ve Koç Üniversitesi Ekonomik Araştırma Forumu (EAF) tarafından düzenlenen "Merkezi Yönetim Bütçe Takip Raporu" tanıtım toplantısı 6 Temmuz'da, TÜSİAD Genel Merkezi'nde gerçekleşecek.

TÜSİAD'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, TÜSİAD ve EAF "Merkezi Yönetim Bütçe Takip Raporu"nu 6 Temmuz'da tanıtacak.

Raporda 2012-2017 yılları arasında Merkezi Yönetim Bütçesi'nde gözlemlenen eğilimler incelenirken, 2018 yılı bütçesine ilişkin de analizler yer alıyor. Etkinlikte raporun yanı sıra seçim sonrası dönemde izlenmesi gereken maliye politikaları tartışılacak.

Açılış konuşmasını TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreteri Bahadır Kaleağası'nın yapması beklenen toplantıda düzenlenecek panelde "Yeni Hükümet Döneminde Nasıl Bir Bütçe?" konusu ele alınacak.



