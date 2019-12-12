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"Merkez’in faiz indirim serisi 2020 için ‘buzkıran gemimiz’ oldu"

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, “Merkez Bankası'nın 200 baz puan ile süren faiz indirim serisi, 2020 yılı için ekonominin hızlanmasında buzkıran gemisi vazifesi görecek. Bu indirimle finansmanda tek hanelere biraz daha yaklaştık” değerlendirmesinde bulundu.

"Merkez’in faiz indirim serisi 2020 için ‘buzkıran gemimiz’ oldu"
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“Merkez Bankası'nın 200 baz puan ile süren faiz indirim serisi, 2020 yılı için ekonominin hızlanmasında buzkıran gemisi vazifesi görecek. Bu indirimle finansmanda tek hanelere biraz daha yaklaştık” “TCMB, hafta başında da zorunlu karşılıklar üzerinden bankaları ‘uzun vadeli ticari kredi’ vermeye teşvik etmişti. Bu tedbir, son faiz indirimi ile birleşince daha anlamlı hale geldi”

Avdagiç, TCMB Para Politikası Kurulu'nun, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 200 baz puan düşürerek yüzde 14'ten yüzde 12.00'ye indirmesine ilişkin açıklama yaptı. 

Kararın iş dünyası için motive edici olduğunu belirten Şekib Avdagiç, “Kredi faiz indirimleri, Türk girişimcisi olarak elimizdeki imkanlar setini daha kullanılabilir hale getirdi. Merkez, dört seferde yaptığı toplamda 12 puanlık indirimle, 2020 yılı için yüzde 5 büyüme ve yüzde 8.2 enflasyon hedefine güçlü bir dayanak sağladı” dedi.

Avdagiç, faiz indirimi ile düşen finansman maliyetinin yatırıma, istihdama ve nihayetinde büyümeye ilişkin tüm parametrelere olumlu etki yaptığını kaydetti.

Küresel piyasada atılan ‘genişleyici para politikası’ adımlarının da 2020 yılı için faiz indirimlerinin devamına katkı sağlayacağını belirten Avdagiç, “İnanıyoruz ki bu indirimlerin devamı gelecek ve faizlerin seviyesi gelecek yıl tek haneye inecektir” dedi.

Avdagiç, faiz indirimlerinin özellikle ‘ticari’ kredilerin hacmini ve vadelerini uzatacak şekilde yönlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi. Buna yönelik Merkez Bankası’nın zorunlu karşılıklarda bir düzenlemeye gittiğini hatırlatan Avdagiç, “TCMB, hafta başında da zorunlu karşılıklar üzerinden bankaları ‘uzun vadeli ticari kredi’ vermeye teşvik etmişti. Bu tedbir, son faiz indirimi ile birleşince daha anlamlı hale geldi. Hem faiz indirim serisi hem de bu indirimlerin büyüme ve istihdam getirecek alanlara yönlendirilmesi, bütüncül bir yaklaşım olduğunu gösteriyor” dedi.
 

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ItoŞekib Avdagiçİstanbul Ticaret OdasıFinansman
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