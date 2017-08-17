Mermer Fuarı 23 Ağustos'ta başlıyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Project Marble Eurasia - Doğal Taş, Mermer Proje ve Teknolojileri Fuarı 23 Ağustos'ta kapılarını açıyor.

İMİB'den yapılan açıklamada İstanbul Fuar Merkezinde 23-26 Ağustos'ta ziyaret edilebilecek olan fuarın 15 bin metrekarelik açık ve kapalı alana sahip olduğu bildirildi. Açıklamada fuarda doğal taş üreticilerinin yanı sıra mermer makine üreticilerinin de yer alacağı vurgulandı.

İMİB, Türkiye'nin en değerli ihraç ürünlerinden doğal taşı tanıtmak ve ihracatını artırmak amacıyla 2017'yi "Dünya Türk Doğal Taşları Yılı" olarak belirledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İMİB Başkanı Ali Kahyaoğlu, "40'tan fazla farklı ülkeden gelecek 500'e yakın yabancı alım heyeti ile yerli üreticileri buluşturacağız. Fuar ziyaretçilerimiz, alım heyeti, uluslararası iş adamları, mimarlar ve gayrimenkul sektörü temsilcilerinden oluşuyor." ifadelerini kullandı.

Kahyaoğlu, fuarda Türk lirası üzerinden kiralama yaptıklarını, emsal fuarda ortalama 125 avro olan metrekare fiyatının kendi fuarlarında 125 lira olduğunu belirtti.

2017'ye başlarken maden ihracat öngörülerinin 5 milyar dolar olduğunu ve tüm planlamayı bu hedef doğrultusunda yaptıklarını belirten Kahyaoğlu, "Bu yılın ocak-haziran döneminde 2,27 milyar dolarlık ihracat bizi hedefimize biraz daha yaklaştırdı. Doğal Taş, Mermer Proje ve Teknolojileri Fuarının da bu ve bundan sonraki yıllarda ihracatımıza katkı yapacak önemli bir etkinlik niteliği kazanacağını düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kahyaoğlu, Türkiye'nin son yıllarda peş peşe yaşadığı badirelerle dışarıda olumsuz bir izlenim bıraktığını kaydederek, fuar nedeniyle 500'e yakın yabancıyı ağırlayacak olmalarının kendilerine farklı bir misyon yüklediğini hatırlattı.

Kahyaoğlu, "Misafirlerimizi İstanbul'da gezdireceğiz,boğazda akşam yemeği düzenleyeceğiz. İstanbul'un tarihi ve kültürel yerlerini, şehrin canlılığını görmelerini istiyoruz. Böylece bizim gönüllü elçimiz olarak ülkelerine dönecekler." açıklamasında bulundu.