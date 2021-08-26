Mermer fuarına damgasını vurdu

Yaklaşık 150 doğal taş çeşidi ile dünyanın her kıtasına ihracat yapan Temmer Marble, Çekyalı Heykeltraş Patrik Prosko’nun üzerinde üç ay çalıştığı ‘Anamorfoz Atatürk’ eserini bu yıl 26’ncısı düzenlenen Marble İzmir Fuarı’nda sergiledi. Birçoğu kendi dönemine ait toplam 539 parçadan oluşan eser, Atatürk’ün hayatını ve değerlerini simgeleyen objelerin birleşiminden oluşuyor.

Afyon ve Bilecik’teki ocaklarında üretim yapan, Londra, Atlanta ve İstanbul’daki Showroomları ve Rusya, Çin ve Hindistan’daki ofisleri ile dünyanın hemen her kıtasına ulaşan ve ihracat gerçekleştiren Temmer Marble, Çekyalı Heykeltraş Patrik Prosko imzalı ‘Anamorfoz Atatürk Projesi’ni Marble İzmir Fuarı’nda sergiledi. Yapımı yaklaşık üç ay süren, 93 farklı temadan toplam 539 parçanın toplamı olarak ortaya çıkan eser Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatını ve değerlerini simgeliyor.

‘Odak noktamızda markalaşmaya ağırlık veriyoruz’

Şirketin temel felsefesinin ‘markalaşma’ olduğunu vurgulayan ve doğal taşı tek başına bir sanat eseri olarak nitelendirdiklerini ifade eden Temmer Marble Yönetim Kurulu Başkanı Rüstem Çetinkaya, Anamorfoz Atatürk Projesi’nin ortaya çıkış hikayesini şöyle detaylandırdı: “Patrik ile bundan yaklaşık 1,5 yıl önce Bilecik’teki ocağımızda yine bir sanat eserine imza atmıştık. Şimdi ise bizim için değeri paha biçilmez olan bir eseri İzmir Fuarı’nda sergiliyoruz. Patrik Prosko eserlerinde bilime, sanata katkı sağlayan portreler yaptığından öncelikle Mustafa Kemal Atatürk’ün sadece siyasi bir figür olmadığına kendisini ikna ettik. Patrik Prosko, Atatürk’ün hayatını ve dünyaya bakış açısını inceledi, Nutuk’u okudu ve birlikte sohbetlerimiz oldu. Şişli’deki Atatürk Müzesi ziyaretimizden de fazlasıyla etkilendi. Sonrasında parçaları toplamak için İstanbul’un birçok noktasında antikacıları ve eskici dükkanlarını gezdik. 93 farklı temadan toplamda 539 parçanın bir sanat eserine dönüşmesi tam üç ay aldı. Bugün üzerinde ciddi emek harcadığımız bu anlamlı eserin fuarın ilgi odağı olması bizim için çok büyük bir gurur kaynağı. Odağına sadece ticareti değil, markalaşmayı ve insanı koyan bir şirket olarak mutluğumuzu kelimelerle tarif etmemiz zor.”

Atatürk’ten izler taşıyan 539 parça

Kökeni Yunanca’dan gelen ‘Anamorfoz’, yansıma ve perspektif üzerine kurulu bir sanat anlayışı. Prosko imzalı Atatürk projesi tam 539 parçanın bir araya gelmesiyle ortaya çıktı. Üç boyutlu bir enstalasyon olmasına rağmen doğru açıdan bakıldığında iki boyutlu bir sanat eseri olarak beliren çalışmadaki 539 parça Atatürk’ün hayatını ve değerlerini simgeliyor. İşte o parçaların bazıları ve Atatürk için taşıdığı anlam; Şapka (Kılıf-kıyafet devrimi), Harfler (Harf Devrimi), T Cetveli (Kendi eseri olan Geometri kitabı), Bakır cezve (Kahveye olan tutkusu), Dünya küre (Yurtta Sulh Dünyada Sulh anlayışı), Daktilo (Nutuk), Tesbih, Kol düğmesi ve kravat iğnesi (Giyimde modernist yaklaşımı), Köstekli saat (Cephede hayatını kurtaran saati temsil ediyor), Gramafon (Sanata ve müziğe olan ilgisi), Kağnı arabası tekerleği (Milli mücadelede halkın desteği), Kitap (Yaşamı boyunca okuduğu yaklaşık 4 bin kitap), madalya, dürbün, divit kalem ve kalpak.

Rüstem Çetinkaya, Anamorfoz Atatürk eserinin ileride Türkiye’ye katkı sağlayacak bir sanat platformunda sergilenebileceğini de sözlerine ekledi.