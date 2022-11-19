Mermer ihracatı için Bursa’da buluşacaklar

Doğal taş sektörü 23-26 Kasım tarihleri arasında Bursa’da düzenlenecek 6. Uluslararası Blok Mermer Fuarı’nda bir araya geliyor. Fuar kapsamında, İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) tarafından ‘Doğal Taş Alım Heyeti Organizasyonu’ da düzenleniyor. Türkiye’den üreticilerin uluslararası alıcılarla buluşacağı alım heyeti organizasyonu hakkında Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Maden Sektör Kurulu Başkanı ve İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Rüstem Çetinkaya, “Hedefimiz kaliteli Türk ürünlerini dünyanın her noktasına ulaştırmak. Düzenlediğimiz organizasyonla üyelerimizin 2,5 milyar dolarlık ihracat pazarından daha fazla pay almasını hedefliyoruz. İMİB olarak sektörümüzün ihracatını artırmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Hedefimiz yıllık ortalama 6 milyar dolar olan maden sektörü ihracatını 30 milyar dolara çıkarmak.” diye konuştu.

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB), 30’u aşkın ülkeden 250’den fazla iş insanının katılacağı ‘Doğal Taş Alım Heyeti Organizasyonu’ düzenliyor. 23-26 Kasım 2022 tarihleri arasında Tüyap Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek Bursa 6. Uluslararası Blok Mermer Fuarı’nda yapılacak organizasyonla Türkiye’den üreticilerin, dünya çapında alıcılarla buluşturulması hedefleniyor. Üreticilerin, alım heyeti organizasyonu ile ürünlerini tanıtmak ve yeni pazarlar yaratmak için büyük fırsat yakalayacağını ifade eden Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Maden Sektör Kurulu Başkanı ve İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Rüstem Çetinkaya, “Bu sayede üyelerimizin 2,5 milyar dolarlık ihracat pazarından daha fazla pay almasını hedefliyoruz. Kaliteli Türk ürünlerinin dünyanın her noktasına ulaşmasını istiyoruz.” dedi.

MADENLER VE MADENCİLİK TÜRKİYE’NİN GELECEĞİNDE ÖNEMLİ YERE SAHİP

Türkiye’de maden sektörünün yıllık 6 milyar dolar seviyelerinde ihracat gerçekleştirdiğine vurgu yapan Rüstem Çetinkaya, “Bu seviyeyi yeterli görmüyoruz. İhracatımızı daha yukarı seviyelere çekmemiz gerekiyor ve bunun için çalışıyoruz. Türkiye’nin maden ihracatında potansiyeli 30 milyar dolar seviyelerinde. Sektörümüzün daha fazla ihracata ulaşabilmesi için yurt içi ve yurt dışındaki fuarlara katılıyor, üyelerimizin pazarlarını genişletmeleri için çaba gösteriyoruz. Bursa’da düzenlenen fuarı da bu kapsamda çok değerli görüyoruz. 23-26 Kasım tarihleri arasında Bursa Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek 6. Uluslararası Blok Mermer Fuarı’nda gerçekleştireceğimiz Doğal Taş Alım Heyeti Organizasyonu, hedeflerimize büyük katkı sağlayacak.” diye konuştu. Türkiye’nin hedeflediği seviyelere ulaşması için daha fazla ihracata ihtiyaç duyduğuna dikkat çeken İMİB Yönetim Kurulu Başkanı Rüstem Çetinkaya, sözlerini şöyle sürdürdü: “Maden sektörü ve madenciler Türkiye’nin gelecek hedeflerine ulaşmasında çok önemli bir yer tutuyor. Eğer İMİB olarak maden üretiminde hedeflediğimiz seviyeye ulaşırsak, Türkiye’nin en çok ihracat gerçekleştiren sektörü konumuna geleceğiz. İşte bu yüzden hem fuarlarda aktif olarak yer almaya çalışıyor hem de düzenlediğimiz alım heyeti programlarıyla üreticilerimizi daha fazla uluslararası alıcıyla buluşturmaya gayret ediyoruz.”