Mermercilerin ihracat hedefi

BALIKESİR (AA) - SEYHAN KIRICI - İhracatta geçen yıl 2 milyar doları aşan Türk mermer sektörünün 2018 hedefi, rekor yılı olan 2013'teki 2 milyar 250 milyon dolar rakamını geçmek.

Marmara Mermerciler Madenciler ve İşadamları Derneği (MARMİAD) Başkanı Hasan Dinçer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk mermer ve işlenmiş doğal taş sektörünün geçen yıl 2 milyar dolar olarak belirlediği ihracat hedefini aşarak, 2 milyar 40 milyon dolarlık dış satım rakamına ulaştığını belirtti.

"Hedefi tutturduk ancak rekor yılı olan 2013'teki 2 milyar 250 milyon dolarlık dış satımın gerisindeyiz." diyen Dinçer, 2013'ten sonra ihracatın 1,7-1,8 milyar dolar seviyelerinde seyrettiğini söyledi. Dinçer, "Allah'ın izniyle 2017'de 2 milyar doların üzerine çıkabildik. 180 ülkeye mermer gönderiyoruz. 2017'de en çok ihracatı ABD'ye yaptık. Çin, Hindistan, Suudi Arabistan, Katar, Mısır, Ürdün ile AB ülkelerine ürün satıyoruz. Bu yılki ihracatta 2013 yılındaki rakamı yakalamayı ve geçmeyi hedefliyoruz." dedi.

Dinçer, ağırlıklı olarak Marmara Adası, Bursa, Bilecik, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Adıyaman, Diyarbakır ve Mersin'de mermer üretimi yapıldığını belirterek, "Türkiye mermer rezervi bakımından zengin bir ülke." değerlendirmesinde bulundu.

- "2 milyar doların altına inilmemeli"

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Başkanı Aydın Dinçer de doğal taş ihracatının 2 milyar doları geçmesinin sektör adına çok iyi bir gelişme olduğunu söyledi.

Dinçer, artık 2 milyar doların altına inmemeleri gerektiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"2017 maden ve doğal taş sektörü açısından başarılı bir yıl oldu. ...2017'yi yaklaşık yüzde 24 artış sağlayarak 4,7 milyar dolar ihracatla kapattık. 2017'de bir önceki yıla göre doğal taş ihracatında yüzde 13,43 artış sağlayarak 2 milyar 40 milyon dolar ihracat yaparak hedefimize ulaştık. Her yıl yüzde 20 ile 25 arasında bir artış sağlayabilirsek 2023 hedeflerimize de ulaşabiliriz. 2023'te maden sektörü için 15 milyar dolarlık hedefimiz var. Bunu her yıl artırırsak sıkıntı yok ancak bir yıl kaçırırsak diğer yıl 2 kat artış sağlamamız gerekir."

Dünyanın en büyük mermer rezervlerinin Türkiye'de olduğunu belirten Dinçer, dünya rezervlerinin yüzde 33'üne sahip Türkiye'nin sektörde söz sahibi olduğunu aktardı.

Dinçer, doğal taşın 2 milyar dolarlık ihracatının yarısını blok mermerin oluşturduğuna işaret ederek, "Sadece işlenmiş ürün ihracatı yapalım bakış açısı ilk etapta doğru gibi gözükebilir ancak detaylı incelediğimizde biz bu pazarlara blok ürün satmazsak İtalya, İran, Pakistan, Hindistan gibi rakip ülkeler Çin'e blok satış yapmaya başlayacak. Bu bizim Çin pazarındaki etkinliğimizi azaltır." dedi.

İşlenmiş doğal taşta en büyük pazarın 296 milyonluk ihracatla ABD olduğunu belirten Dinçer, "Bu yıl doğal taş ihracatında yüzde 25'lik artış sağlayarak, 2013'teki ihracat rekorunu yakalamayı ve geçmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.



