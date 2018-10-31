Mermerde bu yılın moda rengi beyaz ve gri

BURSA (AA) - CEM ŞAN - İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Dinçer, bu sene mermerde beyaz ve gri renklerin moda olduğunu söyledi.

Bir fuara katılmak için kente gelen Dinçer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, maden sektöründe geçen yılı 5 milyar dolar ihracatla kapattıklarını, bu yılı da yine aynı rakamlarla tamamlamayı hedeflediklerini belirtti.

Dinçer, yılın ilk aylarında ihracatta aylık bazda yüzde 15-20'lere varan artışların yaşandığını ancak dünyadaki ekonomik dalgalanmalar, ülkelerin gümrük tarifelerini artırmaları ve piyasaların daralması nedeniyle yılı, geçen senenin rakamıyla kapatmanın da başarı olacağını ifade etti.

Bu yıl mermer ihracatında, bir miktar düşüş olduğuna işaret eden Dinçer, "Baktığımızda doğal taş sektöründe yüzde 15 civarında bir düşüş var. Bunun ana sebebinin de blok mermer ihracatındaki düşüş olduğunu gözlüyoruz. Çin'deki piyasanın biraz daha daraldığını, İran, İtalya ve Yunanistan gibi blok mermer ihracatı yapan rakip ülkelerin Çin'e biraz daha fazla mal sattığını gözlemledik." diye konuştu.

- "Para edebilecek ürünün iki sene sonra bir değeri olmuyor"

Dinçer, ocak işletmesi için alınan izin süreçlerinin çok uzun olduğuna da değinerek, şöyle devam etti:

"Kamudan izinler alarak ocak işletebiliyoruz. Bir ocak işletebilmek için de tek bir kamu kuruluşundan değil 17 kamu kuruluşundan izin talep etmek zorunda kalıyoruz. Bir yerde veya ocakta maden olduğu tespit edilip belirlenmişse oranın işletilmesine yönelik tek elden yani Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı üzerinden izin süreçlerinin başlaması gerekiyor. Böyle olduğu takdirde dünya pazarlarındaki mimarların renk seçimlerinde diğer ülkelere yetişebilir duruma gelebiliriz. Tercih edilen veya moda olan mermerin Türkiye'de ocaklarının açılabilmesi için bir süreç yaşanıyor. İzin süreçleri 1-2 yılı aldığı takdirde bu sefer moda rengi kaçırıyoruz. Böylelikle elimizde değer teşkil eden, para edebilecek ürünün iki sene sonra bir değerinin olmadığını görüyoruz. İzin süreçleri bu manada çok önemli. Doğal taş sektörünü etkileyen önemli bir durum."

Türkiye'nin, ham madde açısından çok zengin olduğunu, miktar açısından dünyaya arzda birinci sırada geldiğini belirten Dinçer, normalde yüzde 10'luk düşüşlerin çok etki etmemesi gerektiğini ancak sektör çok yoğun satış gerçekleştirdiği için bu rakamların büyük gözüktüğünü anlattı.

- Mermerde moda renkler

Dinçer, mermerde dönem dönem bazı renklerin ön plana çıktığını ve moda olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu sene mermerde beyaz ve gri renkler moda. Elimizdeki beyaz ve gri mermerlerin satışları iyi gidiyor. Bej rengi ürünlerin yıllardır iyi giden satışları da bu yıl geriledi. Modayı oluşturan renkteki mermer ocaklarının izin süreçlerinde biraz geri kaldığımız için dünya piyasasına o mermerleri fazlasıyla sağlayamadık. Bizim arz edemememiz nedeniyle İtalya ve İran gibi diğer ülkeler öne çıktı."

Renkte modanın her yıl değişmediğini dile getiren Dinçer, şöyle devam etti:

"Mimari projelerde tekstilden tutun mobilyaya kadar dönem dönem gri, bej ve beyaz modası olur. Daha çok 3-4 yılda bir renklerde kaymalar olur. Ana renkler vardır onlar yine satılır ama yüzde 10-15 azalma olabilir. O arada da moda olan renk öne çıkar. Doğal taş aslında bir yapı malzemesi, mimarların kullandığı renk ve çeşit anlamında önem arz eden, projelere değer katan bir ürün. Dolayısıyla biz mimari modayı takip etmek ve buna göre üretimlerimizi organize etmek zorundayız."



