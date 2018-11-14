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Mersin açıklarında yapılacak sondaj için düğmeye basıldı

- Mersin açıklarında petrol ve doğal gaz arayacak Rowan Norway sondaj gemisinin, Yazılı Seyir Uyarı Sistemi (NAVTEX) ile duyurulan çalışma süresi başladı - Türk Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığınca 12 Kasım Pazartesi ilan edilen NAVTEX ilanına göre, sondaj gemisi 14 Kasım 2018 ile 18-19 Ocak 2019 tarihleri arasında sondaj çalışmaları yürütecek

Mersin açıklarında yapılacak sondaj için düğmeye basıldı
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ANKARA (AA) - Mersin açıklarında petrol ve doğal gaz arayacak Rowan Norway sondaj gemisinin, Yazılı Seyir Uyarı Sistemi (NAVTEX) ile duyurulan çalışma süresi başladı.

Türk Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığınca 12 Kasım Pazartesi ilan edilen NAVTEX ilanına göre, sondaj gemisi 14 Kasım 2018 ile 18-19 Ocak 2019 tarihleri arasında sondaj çalışmaları yürütecek.

Söz konusu ilana göre, Mersin açıklarında sondaj çalışmalarını yürütecek geminin faaliyet süresi bugün itibarıyla başladı.

İlanda denizcilere geminin çalışma yürüteceği alanın açığından geçilmesi uyarısında bulunulurken, çalışma yapılacak sahanın koordinatları Mersin açıklarında, 36 derece kuzey paraleli 34 derece doğu meridyeni etrafında konumlandırıldı.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Akdeniz'de iki sondaj kuyusu açılması için ABD'li Rowan Companies şirketiyle platform sağlanması konusunda 24 Eylül'de anlaşmıştı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de ekim sonunda yaptığı açıklamada, "Yakın zamanda Mersin'de bir sığ deniz sondaj çalışmasına da başlayacağız." açıklamasında bulunmuştu.

2011 yılında inşa edilen Rowan Norway sondaj gemisi, bu yılın eylül ayında TPAO tarafından kiralanmıştı.


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