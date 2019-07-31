Mersin'de salatalık hasadı “buruk“ başladı

Mersin’in Erdemli ilçesinin yüksek kesimlerinde örtü altında yetiştirilen salatalığın hasadı başlarken, kilogram fiyatının çok düşük seviyelerde olması üreticileri üzdü.



Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin, beraberindeki oda görevlileriyle, Güzeloluk, Harfilli ve Kızılen mahallelerindeki salatalık üreticilerini ziyaret ederek, sorunlarını dinledi.



Şahin, ziyarette yaptığı konuşmada, yaz aylarında ilçenin yüksek kesimlerindeki yaklaşık bin 200 dönüm arazide örtü altında salatalık yetiştiriciliği yapıldığını belirtti.



Üreticilerin zor şartlarda yetiştirdiği salatalığı hasat etmeye başladığını ifade eden Şahin, şöyle devam etti:



"Çiftçiler ürünün daha yüzde 10'unu topladı ancak salatalık para etmiyor. Salatalık üreticisinin yeni hasat yapmaya başlamasına karşın fiyatların bir anda 20 kuruşa düşmesi ve alıcının olmaması nedeniyle çiftçilerimiz zor durumda. Salatalığını serada kalmasın diye toplayan üreticilerimiz satamadıkları salatalıkları çöpe veya besledikleri hayvanların önüne dökerek seralarını temizlemeye çalışıyorlar. Bin bir emekle yetiştirdikleri ve masraf ettikleri ürünlerinin para etmemesi nedeniyle çiftçilerimiz zor durumda."



Güzeloluk Mahallesi'nde 3 dönüm serada salatalık üreticiliği yapan Mustafa Gülşen de bu yıl kötü bir sezon geçirdiklerini belirterek, yetiştirdikleri ürüne alıcı bulmakta zorlandıklarını, fiyatların da çok düşük olduğunu söyledi.



Bu arada, Kızılen Mahallesi'ndeki bir grup üretici de topladıkları salatalıkları yola dökerek, protesto gösterisinde bulundu.