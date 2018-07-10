Mersin iş dünyasından yeni kabineye destek

MERSİN (AA) - Türk Arap Ülkeleri İş İnsanları Derneği (TURAB) Genel Başkanı Canan Sunay, "Devlet yönetimi deneyimi ile özel teşebbüs iş dünyası deneyimi birlikteliğinin seçkin bir örneği olan yeni kabineyi destekliyor ve başarılar diliyoruz." ifadesini kullandı.

Sunay, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve yeni kabinenin, Türkiye'yi daha huzurlu, ve zengin hale getireceğine inandıklarını, TURAB'ın da yeni çalışmaların destekçisi olduğunu belirtti.

"Devlet yönetimi deneyimi ile özel teşebbüs iş dünyası deneyimi birlikteliğinin seçkin bir örneği olan yeni kabineyi destekliyor ve başarılar diliyoruz." ifadesini kullanan Sunay, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ülkemizin jeopolitik durumu gerçeği, milletimizin yüksek milli menfaatleriyle barış dolu bir dünyada yer alma konusunda devlet yönetimimizin çalışmalarını takdirle karşılıyoruz."



Mersin Girişimci İş Adamları Derneği (GİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Serkan İzol da kabinenin oluşturulmasının ardından sıranın çok çalışmaya geldiğini ifade etti.



Yeni hükümet sisteminin hayırlı olmasını dileyen İzol, şunları kaydetti:



"İş dünyası olarak her zaman olduğu gibi bundan sonra da değişime kısa sürede ayak uydurarak, çalışmalarımıza ve yatırımlarımıza aralıksız devam etmek zorundayız. Bu yeni sistem ile birlikte ülkemizin önündeki engellerin kalkacağını, daha üretken bir Türkiye modelinin önümüzdeki sürece damga vuracağını düşünüyoruz. Uygulamaya konulan yeni yönetim sistemi ile birlikte ekonomik anlamda reformların hızla geliştirileceği kanaatindeyiz. Bizler Mersinli iş adamları olarak bu değişim ile birlikte daha çok çalışıp, ülkemizin gelişimine katkı sunabilmek için mücadelemizi sürdüreceğiz. Ülke olarak çok çalışarak grafikleri en üst seviyeye çıkarmak zorundayız."



Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Mersin Şube Başkanı Serdar Yıldızgörer de yeni yönetim sistemin hayata geçmesiyle birlikte Türkiye'nin geleceğine yönelik engellerin ortadan kalktığını belirterek, "Bürokrasiyi azaltarak karar alma ve kalkınma hızının artmasını sağlayacak olan yeni yönetim sistemi, güçlü Türkiye'ye giden yolda önümüzdeki tüm engellerin kaldırılmasını ifade etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.