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Mersin-Tarsus OSB büyüyor

- Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'nin 3. etabının yapımı için çalışmalar başladı - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan: - "Bu yeni etapta 6 bin kişi iş sahibi olacak. Bununla da yetinmiyoruz, 4. ve 5. etapların da hazırlıkları devam ediyor"

Mersin-Tarsus OSB büyüyor
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MERSİN (AA) - Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesinin 3. etabının yapımı için çalışmalara başlandı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, "3. Organize Sanayi Bölgesi Ham Yol İnşaatı Temel Atma Töreni"nde yaptığı konuşmada, bu yolun Mersin-Tarsus OSB'nin 3. etabının açılması için atılan ilk adım olduğunu söyledi.

Mersin'in en öncelikli sorunlarından birinin iş konusu olduğunun altını çizen Elvan, özellikle gençlerin iş sahibi olması için yoğun çaba gösterdiklerini anlattı.

Elvan, her bir gence iş ve aş ortamı oluşturacak bir yatırımın temelini attıklarını, ekim ayına kadar tüm altyapı çalışmalarını tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.

Yıl sonuna kadar yeni etapta bazı fabrikaların işler hale gelmesini istediklerini ifade eden Elvan, şöyle devam etti:

"Önümüzdeki yıl tüm bu arazinin fabrikalarla dolduğunu göreceksiniz. Bu yeni etapta 6 bin kişi iş sahibi olacak. Bununla da yetinmiyoruz, 4. ve 5. etapların da hazırlıkları devam ediyor. İnşallah seneye dördü, bir sonraki sene de beşinci bölümü açmak istiyoruz. Hedefimiz 2023 yılında bir tane işsiz kardeşimizin Mersin'de kalmaması."

Elvan, kentte gıda ihtisas ile tarımsal ürünlerin işlenmesi için de birer organize sanayi kurulması için çalışmaların devam ettiğini hatırlatarak, tüm organize sanayi bölgelerinin hizmete girmesiyle 50 bine yakın yeni istihdam alanı oluşacağını sözlerine ekledi.

Vali Ali İhsan Su da organize sanayi bölgesinin 3. etabı için ilk adımı atmanın mutluluğunu yaşadıklarını aktararak, "Burası 98 hektarlık arazi. İşlemleri tamamlandı, ilgili firmalar da kazma vurmaya başladı." dedi.

Su, dördüncü etabın 80 hektar, beşinci bölümün de 300 hektarlık bir araziye kurulacağını sözlerine ekledi.

Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Tekli ise verilen desteklerle arazinin kamulaştırılmasının tamamlanıp 6 bin kişilik yeni istihdam alanının açılmasının tüm sanayicileri heyecanlandırdığını, yeni etabın en kısa sürede faaliyete geçmesi için ellerinden gelen tüm çabayı göstereceklerini dile getirdi.

Konuşmaların ardından Elvan, kullandığı iş makinesiyle kazı yaparak 3. etap için çalışmaları başlattı.


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MersinTBMM Plan Ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan
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