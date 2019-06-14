Mersin ve Adana için kuvvetli yağış uyarısı

ANKARA (AA) - Mersin'in kuzeydoğusu ile Adana'nın kuzeyinde bugün akşam saatlerine kadar gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Mersin'in kuzeydoğusu (Çamlıyayla, Toroslar) ile Adana'nın kuzeyinde (Pozantı, Karaisalı, Aladağ, Feke, Saimbeyli, Tufanbeyli) bugün akşam saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanağın aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.