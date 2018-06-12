Mersin'de Afrika Tanıtım Günleri

MERSİN (AA) - Kongo Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Luc Joseph Okio, "Türkiye ile Kongo arasında tarım, balık, madencilik, alt yapı, inşaat ve enerji gibi alanlarda geliştirilebilecek önemli bir ticaret potansiyeli bulunuyor. Kongo'nun geleceğini Türk yatırımcılarla beraber inşa etmek istiyoruz." dedi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ile Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) iş birliğinde, Afrika ülkeleriyle ikili ticaret ve yatırım ilişkilerini artırmak amacıyla iş insanı ve sanayicilere yönelik "Afrika Tanıtım Günleri" programı düzenlendi.

Okio, MTSO binasında düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Türkiye ile Afrika ülkeleri arasında gelişen iş birliği bağlarını ve Kongo Cumhuriyeti ile Türkiye arasında 2013 yılında karşılıklı olarak diplomatik misyonların açılmasından yana yapılan temasların olumlu sonuçlar verdiğini vurguladı.

Türkiye'ye 2018 yılında Kongo Cumhuriyeti Konsolosu olarak geldiğini anımsatan Okia, 23 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine takdim ettiği güven mektubunun ardından yaptığı görüşmenin ikili ilişkilerdeki dinamiği ortaya koyduğunu kaydetti.

Okia, Türkiye'yle ikili ilişkilerin birçok anlamda geliştiğini ifade ederek, "Türkiye ve Kongo arasında imzalanın iş birliği anlaşmaları, iki ülke arasındaki bağı güçlendirmek için yapılmıştır. Kongo, Türkiye ile arasında olan ilişkileri mevcut seviyenin ilerisine taşımaya kararlıdır. Kongo Cumhuriyeti, Türkiye'nin Afrika'daki en önemli ekonomik ortaklarından biridir." dedi.

Ülkesinin coğrafi, ekonomik ve dış pazar yapısı hakkında değerlendirmelerde bulunan Okia, şöyle konuştu:

"Kongo'nun turist potansiyeli çok geniş olmasına rağmen henüz keşfedilememiştir. Yasal çerçevemiz özel yatırımları koruyor ve yabancı yatırımlara da herhangi bir kısıtlama getirmiyor. Türk yatırımcılarını bir kazan-kazan ortaklığı kapsamında Kongo'daki iş fırsatlarını keşfetmeye çağırıyoruz. Türkiye ile Kongo arasında tarım, balık, madencilik, alt yapı, inşaat ve enerji gibi alanlarda geliştirilebilecek önemli bir ticaret potansiyeli bulunuyor. Kongo'nun geleceğini Türk yatırımcılarla beraber inşa etmek istiyoruz."

DEİK Türkiye-Mozambik İş Konseyi Başkanı Erhan Barutoğlu da Türkiye'nin, Afrika açılım stratejisi kapsamında, dış ticaret hacminin 2017 itibarıyla yaklaşık 21 milyar dolara yükseldiğini vurguladı.

Afrika'daki faaliyetlerin sürekli arttığına dikkati çeken Barutoğlu, şunları aktardı:

"Türk özel sektörünün Sahra Altı Afrika ülkelerindeki faaliyetleri artmış ve ihracatımızın da sürekli artmakta olduğu müşahede edilmektedir. Afrika ile olan ihracat ve ithalat konusundaki bilgileriyle özellikle bu dönemde Avrupa ve Amerika, risk algısından dolayı daha çekingen davranıyor. Çin, fazla açıldığı ve yavaşlamakta olduğu için bu ülkelerin yatırımlarında fiyat ve kalite dengesi açısından bekleneni karşılayamıyor. Bu zamanda, sektör ve ürün bazında bu talepkar Sahra Altı Afrika pazarlarına nüfuz edilmesi gerekiyor."

DEİK Türkiye-Zimbabve İş Konseyi Başkan Yardımcısı Tevfik Dönmez de yaptığı sunumda Zimbabve'nin Afrika Kıtası'ndaki önemini anlattı.



