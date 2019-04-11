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Mersin'de dolu etkili oldu

- Tarsus ilçesinde etkili olan dolunun 15 bin dönüm ekili alanda hasar oluşturduğu belirlendi

Mersin'de dolu etkili oldu
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MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde etkili olan dolu nedeniyle başta üzüm bağları olmak üzere 15 bin dönüm tarım arazisinde hasar meydana geldiği belirlendi.

Tarsus Ziraat Odası Başkanı Veyis Avcı, doludan etkilenen Taşcılı, Pirömerli, Tepeköy, Belen, Karadiken ve Çakırlı mahallelerini ziyaret edip, çiftçilere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Tarım alanlarında incelemelerde bulunan Avcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 15 bin dönümlük alanda dolu hasarının belirlendiğini ifade etti.

Bu yıl Mersin ve Tarsus çiftçisinin doğal afetlerden büyük zararlar gördüğünü anlatan Avcı, "Son olarak dolu, binbir emekle mahsul bekleyen çiftçilerin maalesef umutlarının yitip gitmesine neden oldu. Çiftçimiz gerçekten zor günler geçiriyor." dedi.

Avcı, kırsal kalkınma kapsamında 600 metre rakıma verilen file sistemi desteğinin 300 metre veya 200 metreye kadar indirilmesini istediklerini, bu şekilde özellikle doludan kaynaklanan hasarın en aza indirilebileceğini sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
DoluMersinTarsus
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