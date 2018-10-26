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Mersin'de dolunun zarar verdiği seralarda inceleme

- Mersin'in Akdeniz Belediyesi Başkan Vekili Muhittin Pamuk: - "Hızlı bir şekilde alandaki hasar tespitini yapıp, vatandaşlarımıza desteği vereceğiz. Afetin yaşandığı bazı bölgelerdeki seralar ciddi şekilde zarar gördü. Çiftçimizin maddi kaybı var"

Mersin'de dolunun zarar verdiği seralarda inceleme
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MERSİN (AA) - Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Mersin'in Akdeniz Belediyesi Başkan Vekili Kaymakam Muhittin Pamuk, ilçede dün etkili olan dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar nedeniyle zarar gören seralarda inceleme yaptı.

Pamuk, beraberindeki belediye ekipleriyle dün sabah saatlerinde etkili olan yağmur, dolu ve kuvvetli rüzgar nedeniyle zarar gören Akdeniz ilçesindeki tarım alanlarını gezerek, üreticilere geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

İlçeye bağlı Kazanlı ve Adanalıoğlu mahallelerinde, dolu vuran ve yağmur nedeniyle sular altında kalan seralardaki ürünlerin kullanılamaz hale geldiği görüldü. Seralarda en çok zarar gören ürünün biber olduğu belirlendi.

Bölgedeki çalışmada, kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı seraların çatılarının çöktüğü, ürünleri korumak amacıyla oluşturulan kaplamaların da etrafa saçıldığı tespit edildi.

- "Hasar, biber seralarında daha yoğun"

Akdeniz Belediyesi Başkan Vekili Pamuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Akdeniz ilçesinin, kentte tarımsal faaliyetlerin en yoğun yürütüldüğü bölgelerden birisi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerimiz alanda çalışmalarını yapıyor. Hızlı bir şekilde alandaki hasar tespitini yapıp, vatandaşlarımıza desteği vereceğiz. Afetin yaşandığı bazı bölgelerdeki seralar ciddi şekilde zarar gördü. Çiftçimizin maddi kaybı var. Ancak zararın boyutu hasar tespit komisyonunun yaptığı çalışmadan sonra netleşecek. Bu bölge özellikle örtü altı biber üretiminin yapıldığı bir bölgemiz. Bu sebeple özellikle biber seralarında hasarın daha yoğunlukta olduğu gözlemlendi."

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Anahtar Kelimeler:
Akdeniz BelediyesiMersin
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