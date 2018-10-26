Mersin'de kahve üretimi için bahçe

MERSİN (AA) - Günlük hayatta birçok insanın vazgeçilmezleri arasında yer alan kahveyi Mersin'de yetiştirmeyi başaran Toroslar Belediyesi ekipleri, seri üretime geçmek amacıyla belediyenin 8 dönümlük arazisinde 2 bin fidanla kahve bahçesi oluşturdu.

İthalatına büyük rakamlar ödenen kahveyi kentte yetiştirmek amacıyla geçtiğimiz yıl çalışma başlatan Toroslar Belediyesi ekipleri, yaklaşık 1,5 yıllık sürede çok sayıda kahve fidesi yetiştirmeyi başardı.

Bu fidelerden ürün alarak çiftçilere örnek olmayı amaçlayan belediye, seri üretime geçebilmek amacıyla 8 dönümlük arazide 2 bin fideden oluşan kahve bahçesi oluşturdu.

Şu anda bir yaşında olan fidelerden 2-3 yıl içerisinde ürün alınması hedefleniyor.

Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, Park ve Bahçeler Müdürlüğünde düzenlediği basın toplantısında, kahve fidesi üreminde önemli bir yol aldıklarını ve bir bahçe oluşturduklarını söyledi.

Toroslar'ın bereketli topraklarıyla yetiştirdiği tarım ürünleriyle ülkeyi besleyen bir konumda olduğunu belirten Tuna, "Bölgenin iklim şartlarına uygun ürünleri yetiştirmek için çalışmalar yaptık. Bugüne kadar 8-9 ürünü yetiştirdik. Bunlardan bir tanesi de kahve ağacı." dedi.

Kahve ağacının ülke ekonomisine önemli değer katacağını bildiren Tuna, şöyle konuştu:

"Siz bir ürünü aynı cinsten çok üretirseniz ve buna da ihracat alanında pazar bulamazsanız iç piyasada tüketmek zorunda kalıyorsunuz ve ürünün değeri istenen fiyatta olmuyor. İşte kahveye biz tamamen ithalata dayalı bir ürün olması nedeniyle bu konuda yaptığımız araştırmayla kendimiz de bu ürünü yetiştirebileceğimiz şeklinde bir sonuca vardık. Bir yıllık çalışma sonrası fideleri yetiştirmeyi başardık. Bu ağaç güneşi çok sevmiyor ve gölgede oluyor. Bizim de kendimize ait olan 16 bin metrekarelik bir narenciye bahçemiz var. Onun içerisinde 8 bin metrekareye 2 bin fidan ektik. Bundan 3 yıl içerisinde ürün alacağız. Şu anda 1 yaşındalar. Alternatif bir model. Biz bundan verim aldığımız takdirde bölgemizdeki üreticilere öneri getireceğiz. Yanılma olursa da biz yanılalım diye bir yol haritası çizdik."

Tuna, daha önce pasiflora, ejder meyvesi, pitaya, guava, safran ve daha birçok ürünü de yine belediye bünyesinde yetiştirmeyi başardıklarını, Toroslar'ın üreten yanını geliştirmek istediklerini sözlerine ekledi.