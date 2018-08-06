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Mersin'de meyve sineğiyle mücadele sürüyor

- Kentte ürünlere büyük zarar veren Akdeniz meyve sineğiyle mücadele kapsamında çiftçilere 300 bin kelepçeli poşet dağıtıldı - MTSO Başkanı Ayhan Kızıltan: - "Geçen yıl bu zararlı nedeniyle yaklaşık 16 milyon lira maddi kayıp yaşandı"

Mersin'de meyve sineğiyle mücadele sürüyor

MERSİN (AA) - Mersin'de, tarımsal ihracatı olumsuz etkileyen Akdeniz meyve sineğine karşı başlatılan mücadele çalışmalarında, üreticilere sineklerin üremesini engellemede kullanılmak amacıyla 300 bin kelepçeli poşet dağıtıldı.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odasından (MTSO) yapılan açıklamaya göre, kentte tarımsal ihracatı olumsuz etkileyen sinek zararlısına karşı poşetli mücadele yöntemi başlatıldı.

Kentteki birçok resmi kurumun destek verdiği proje kapsamında üreticilere 300 bin poşet dağıtıldı.

Açıklamada görüşleri yer alan MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan, Akdeniz meyve sineğine karşı uzun süredir çalıştıklarını aktardı.

Sineklerin oluşumunda yere düşen ve çürüyen meyvelerin önemli rol oynadığını vurgulayan Kızıltan, bu süreçte yere düşen meyvelerin toplanması için kelepçeli poşetler bastırılmasına karar verdiklerini aktardı.

Kızıltan, basımı gerçekleştirilen poşetlerin çiftçilere dağıtıldığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Şu ana kadar 300 bin poşet bastırılarak dağıtımı sağlandı. Üreticiler ve muhtarlar bu konuda bilgilendirildi. Mersin, birlik içinde tüm kurumlarıyla önemli bir sorunu çözmek adına çok güzel bir mücadele örneği verdi. Ağaçlar üzerinde veya yere dökülerek zarar gören meyveler ile hasat artığı meyveler bölgede bu zararlı sinek için besin kaynağı oluşturuyor. Geçen yıl bu zararlı nedeniyle yaklaşık 16 milyon lira maddi kayıp yaşandı. İlaç kullanılmaması durumunda ise gittiği ülkede üründe sinek çıktığında geri gönderiliyor. Bu durum sınır kapılarının kapanmasına kadar önemli sorunları da beraberinde getiriyor. Özellikle meyvecilik ve narenciyenin güçlü olduğu bölgemiz adına yaşananlar büyük sıkıntı."

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