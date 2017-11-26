Mersin'de örtü altında çilek hasadı başladı

MERSİN (AA) - Türkiye'nin önemli çilek üretim merkezlerinden Mersin'in Silifke ilçesinde örtü altında sezonun ilk hasadı yapıldı.

Üreticiler tarafından hasadı yapılıp 1 kilogramlık kaplara konulan yaklaşık 100 kilogram çilek, Atayurt Hal Tesisleri'ne getirildi. Burada kilogramı 10 liradan alıcı bulan çilek, talebe göre çeşitli illere gönderilecek.

Atayurt Komisyoncular Derneği Başkanı Ali Türer, gazetecilere yaptığı açıklamada, örtü altında yılın ilk çilek hasadını yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Erkenci ürünlerin hasadının yapıldığını aktaran Türer, şöyle devam etti:

"Sınırlı miktarda hasat edilen ürüne gelen talepleri karşılamakta güçlük çekiyoruz. Ancak bundan sonra yavaş yavaş hasat miktarı artacak ve herkes soğuk kış günlerinde bol bol çilek tüketebilecek. Bizim ürünlerimizin namı artık Türkiye sınırlarını aştı. Artık ihracat yaptığımız birçok ülkede Silifke çileğinin çok önemli bir marka değeri var. Bu yüzden marka değerimizin artık cebe katkı sağlayacağı bir döneme giriyoruz.''



Türer, Silifke'nin Türkiye'deki çilek üretiminin en önemli noktalarından birisi olduğunu anlatarak, ürünün aroması ve lezzetiyle dikkati çektiğini sözlerine ekledi.