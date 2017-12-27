Mersin'de ruhsatlı jeotermal saha ihalesi

ANKARA (AA) - Mersin Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığınca, Tarsus ilçesinde bulunan jeotermal kaynak arama ruhsatlı bir saha, açık artırma usulü ile ihaleye çıkarıldı.

Konuya ilişkin ilan Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Tarsus'un Bolatlı mahalesinde bulunan bin 650 hektar büyüklüğündeki sahanın geçici teminat bedeli bin 34 lira 53 kuruş olarak belirlendi.

Söz konusu ihale, Mersin Valiliğinin Yenişehirdeki adresindeki Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı salonunda, 9 Ocak 2018 Salı günü yapılacak. İlgililer, ihale saatine kadar başvuru yapabilecek.



