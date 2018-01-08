Mersin'de Türk-Arap Ekonomi Zirvesi ve Türk-Yemen İş Forumu

MERSİN (AA) - Mersin Valisi Ali İhsan Su, Kalkınma Bakanlığı ile Mersin Valiliği himayesinde, Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı, Çukurova Kalkınma Ajansı ve Türk Arap İşadamları Derneği koordinasyonunda, 11-13 Ocak tarihlerinde Mersin'de 1. Türk-Arap Ekonomi Zirvesi ve Türk-Yemen İş Forumu gerçekleştirileceğini bildirdi.

Su, sahil valilik makamında düzenlediği basın toplantısında, kente bu hafta 2 önemli etkinliğin gerçekleştirileceğini söyledi.

Türk ve Arap ülkelerinden bakanlar, diplomatlar, iş adamlarından oluşan yaklaşık 250 kişilik heyetin etkinlikler için geleceğini belirten Su, şöyle konuştu:

"1. Türk-Arap Ekonomi Zirvesi 11-13 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek. Bu önemli zirvenin gerçekleştirilmesinde kentimizdeki tüm paydaşlar yine önemli bir dayanışma örneği sergilediler. Zirveye Kıbrıs, Fas, Tunus, Cezayir, Lübnan, Filistin, Kuveyt, Bahreyn, Irak, Suriye, Mısır, Ürdün, Sudan, Suudi Arabistan ve Yemen gibi ülkelerden katılımcıların gelmesi beklenmekte. 3 gün sürecek programın ilk gününde Türk ve Arap ülkelerindeki ekonomik gelişmeler, iş birliği fırsatları, yatırım imkanları, iş yapma kültürleri gibi konular farklı panellerle uzmanlar tarafından tartışılacak. Programın ikinci ve üçüncü gününde ise Türk ve Arap iş insanları arasında ikili görüşmeler gerçekleştirilecek. Ayrıca Serbest Bölge, Liman, OSB gibi üretim alanları ziyaret edilerek ilimizin üretim ve yatırım ortamı tanıtılmaya çalışılacak."

- Mersin, Türk- Yemen İş Formu'na da ev sahipliği yapacak

Su, aynı tarihler arasında Mersin'in Adana ile birlikte Türk-Yemen İş Formu'na da ev sahipliği yapılacağını vurguladı.

Yemen, Suudi Arabistan, Türkiye, Ürdün, Bahreyn, Malezya ve Çin gibi ülkelerden gelen ve Ortadoğu'nun tüccarı olarak tanımlanan yaklaşık 135 kişilik Yemenli iş adamı heyetinin 9-10 Ocak tarihlerinde Adana'da, 11-12 ve 13 Ocak tarihlerinde de Mersin'de temaslarda bulunacağını dile getiren Su, şöyle devam etti:

"Ortadoğu coğrafyasında tüccarlık vasıflarıyla öne çıkan Yemenliler ile Çukurovalı iş adamları arasında ticari iş birliklerinin güçlendirilmesi, bölgenin yatırım ve dış ticaret potansiyelinin kendilerine yerinde tanıtılarak somut ticari çıktılar elde edilmesi amaçlanmaktadır. Türk-Yemen Ticari İşbirliği Programı'nın özellikle 1. Türk-Arap Ekonomi Zirvesi'yle iş zamanlı olarak düzenlenmesi planlanmıştır. Bu sayede 2 etkinliğinin birbirini olumlu yönde besleyeceği düşünülmektedir. Aynı zamanda saha ziyaretleriyle ikili iş birliği görüşmelerinde de yer alacaklar."

Su, kent ekonomisi için böylesi önemli etkinliklerin Mersin'de gerçekleşmesinin çok önemli olduğunu belirterek, destek verenlere teşekkür etti.