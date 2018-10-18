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Mersin'de uyuşturucu operasyonu

- Mersin Gümrük Muhafaza ekiplerince Taşucu Limanı'nda yapılan operasyonda yaklaşık 1 milyon adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Mersin'de uyuşturucu operasyonu
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ANKARA (AA) - Mersin Gümrük Muhafaza ekiplerince Taşucu Limanı'nda yapılan operasyonda yaklaşık 1 milyon adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince İstihbarat Bilgi Sistemi üzerinde yapılan risk değerlendirmesi sonucu, Lübnan'dan Türkiye'ye giriş yapan bir gemiyle Taşucu Limanı'na gelen bir araç şüpheli bulundu.

Takibe alınan ve Taşucu Limanı'na boş olarak geldiği beyan edilen araç x-ray taramasına gönderildi. Dedektör köpeği eşliğinde yapılan detaylı tarama sonucu aracın dorse tabanında 160 kilogram ağırlığında, yaklaşık 1 milyon adet captagon cinsi uyuşturucu hap bulundu.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


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