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Mersin'den Irak'a bakla ihracatı

MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde hasadı yapılan baklalar, üreticilerce özel olarak paketlenip Irak'a ihraç ediliyor. Silifke ilçesinde sezonun başlamasıyla birlikte üreticiler özenle yetiştirdikleri baklayı hasat etmeye başladı....

Mersin'den Irak'a bakla ihracatı
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MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde hasadı yapılan baklalar, üreticilerce özel olarak paketlenip Irak'a ihraç ediliyor.

Silifke ilçesinde sezonun başlamasıyla birlikte üreticiler özenle yetiştirdikleri baklayı hasat etmeye başladı. Hasat edilen ürünler ilçedeki Atayurt Hali'ne getiriliyor. Burada özel paketlenen ürünler, Irak'a gönderiliyor.

Atayurt Hal Derneği Başkanı Ali Türer, yaptığı açıklamada, üreticiden baklanın kilogramının 6 liradan alındığını söyledi.

İhraç edilecek baklanın özel olarak paketlendiğini ifade eden Türer, bakla fiyatının iyi olmasının üreticiyi sevindirdiğini belirtti.

Bu yıl bin dönüm araziden yaklaşık 500 ton bakla hasat edileceğini vurgulayan Türer, bunun yarısının Irak'a ihraç edileceğini, kalan kısmının ise iç piyasada tüketileceğini kaydetti.

Türer, fiyatların bu şekilde gitmesi halinde çiftçilerin emeklerinin karşılığını alacaklarını ifade ederek, "Bakla vitamin açısından zengin olduğu için Türk mutfağının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Özellikle Çukurova bölgesinde yaygın olarak üretimi yapılan bakla, hem taze hem de kuru olarak tüketilebilen bir sebze. Bölgemizde üretilen baklanın çoğunluğu İzmir, İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlere gönderiliyor. Dileğimiz, fiyatların sezon boyunca iyi olup çiftçimizin yüzünün gülmesi." diye konuştu.

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BaklaMersinSilifke
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