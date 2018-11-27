Mersin'e 5,3 milyar liralık yatırım

ANKARA (AA) - Proje bazlı teşvik sistemi kapsamında CFS Petrokimya tarafından Mersin'e yapılacak polipropilen yatırımı için verilecek desteğin şartları belli oldu.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Karara göre, CFS Petrokimya Anonim Şirketi tarafından Mersin'de yapılacak polipropilen üretimine ilişkin yatırım, Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar'a göre desteklenecek.

Yatırımın süresi, başlangıç tarihi 8 Aralık 2017'den itibaren 6 yıl olarak öngörüldü. Yatırımın öngörülen sürede gerçekleştirilememesi halinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından bu sürenin yarısı kadar ek süre verilebilecek.

Komple yeni yatırım olarak öngörülen projedeki sabit yatırım tutarı 5 milyar 319 milyon lira olarak belirlendi. Öngörülen ilave istihdam bin kişi olurken, öngörülen nitelikli personel sayısı da 20 olacak. Yatırım süresi sonunda, yıllık 500 bin ton kapasiteli polipropilen üretimi yapılacak.

- Sağlanacak destekler

Yatırıma, KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, KDV iadesi, kurumlar vergisi indirimi (vergi indirim oranı yüzde 100, yatırıma katkı oranı yüzde 85, yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde kullanılabilecek oranı yüzde 100), sigorta primi işveren hissesi desteği (azami tutar sınırı olmadan 10 yıl), gelir vergisi stopajı desteği (10 yıl), nitelikli personel desteği (azami 1 milyon 200 bin lira), faiz veya kar payı desteği (350 milyon lirayı aşmamak üzere kredi kullanım tarihinden itibaren 10 yıl), enerji desteği (işletmeye geçiş tarihinden itibaren 10 yıla kadar 40 milyon lirayı aşmamak üzere enerji tüketim harcamalarının yüzde 50'si) verilecek.

Nitelikli personel desteği, her bir nitelikli personel için asgari ücretin aylık brüt tutarının 20 katını geçmemek üzere 5 yıl süreyle uygulanacak.

Faiz desteği, sabit yatırım tutarının yüzde 80'ine kadar bir veya birden fazla aracı kurumdan kullanılacak Türk lirası, döviz veya dövize endeksli yatırım kredilerine ödenen faiz veya kar payının yüzde 80'i bakanlıkça karşılanmak üzere, itfa planının bakanlığa gönderildiği tarihten itibaren yapılacak kredi geri ödemeleri için uygulanacak.

- Cazibe merkezlerine enerji desteği

Öte yandan Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararla, Cazibe Merkezleri Programı kapsamındaki enerji desteğinin belirlenmesine ilişkin komite, Sanayi ve Teknoloji Bakanının koordinasyonunda Hazine ve Maliye Bakanı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından oluşacak.

Kararda geçen Ekonomi Bakanlığı ifadeleri de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak değiştirildi.