Mersinli domates üreticilerinin gözü Rusya'da

MERSİN (AA) - Türkiye'nin önemli yaş sebze ve meyve üretim merkezlerinden Mersin'de, domates üreticileri Rusya'nın yeniden ithalat kapısını açmasını bekliyor.

Erdemli Ziraat Odası (EZO) Başkanı Rasim Şahin, oda yöneticileri ve ziraat mühendisleriyle, açıkta domates yetiştiriciliği yapılan Alibeyli Mahallesi'ndeki üreticileri ziyaret etti.

Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede 28 bin dönüm arazide domates üretildiğini belirtti.

Halihazırda açıkta yetiştirilen domates hasadının başladığını ancak ürünün para etmediğini ifade eden Şahin, "Domatesin kilogramı dalında 50 kuruştan satılıyor. Bazı domates üretim merkezlerine ise tüccar gelmiyor. Çiftçimiz domateslerini satamadığı için domatesler toplanıp yere dökülüyor. Çiftçinin domatesi yerde kalıyor." dedi.

Üreticilerin, Rusya'nın yeniden domates ithalatına izin vermesini beklediğini kaydeden Şahin, şunları söyledi:

"Domates üreticilerimizin umudu artık 14 Eylül’de Türkiye-Rusya yetkililerinin bir araya geleceği toplantıya kaldı. Rusya kapısı açılır, ihracat başlarsa domates üreticilerimiz de sevinecek. İhracat kapıları açıldığında domatesin kilogramı en az 1,5, 2 arasında olacaktır. Şimdi üreticinin tüm umutları 14 Eylül tarihine bağlı. İnşallah görüşmeler olumlu geçer ve üreticilerimizin yüzü güler."

Üreticilerden Mehmet Yıldız da domatese alıcı bulmakta zorlandıklarını söyledi.

Tüccar Ali Issı da iç piyasaya yöneldiklerini, düşük fiyatlar nedeniyle zor günler geçirdiklerini anlattı.